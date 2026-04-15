「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で３打数無安打１四球。１−１の八回、１死二塁の場面で申告敬遠を受けて連続出塁試合を４８に伸ばした。チームはその回に決勝点を奪い２連勝し、４カード連続勝ち越しを決めた。

本拠地にド軍ファンの大きなブーイングが響き渡った。同点の八回１死二塁の好機。打席に向かう大谷に敵軍ベンチから申告敬遠のサインが出された。ここまで３打席ノーヒット。この日最後の打席で昨年８月２４日から続いている連続出塁試合を４８に伸ばした。

史上４人目の３戦連続先頭打者弾が懸かった前日の試合、初回に右肩甲骨付近に死球を受けた。そこから７打席連続無安打。ロバーツ監督は「患部に痛みがあるのは間違いないが、何も心配していない」と言い切った。

１５日に投打同時出場する大谷は、この日の試合前にキャッチボールと遠投で調整。制球が安定せず、何度も首を振って不満をあらわにしたが、指揮官は「彼は投げる」と断言した。３度目の投打同時出場。今季自己ワースト１３打席連続無安打（４四死球含む）の負の連鎖を断ち切りたい。