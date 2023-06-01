　16日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円高の5万8390円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8134.24円に対しては255.76円高。出来高は6313枚となっている。

　TOPIX先物期近は3794ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.67ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58390　　　　　 +30　　　　6313
日経225mini 　　　　　　 58380　　　　　 +25　　　106987
TOPIX先物 　　　　　　　　3794　　　　 +13.5　　　 10683
JPX日経400先物　　　　　 34310　　　　　 +90　　　　 413
グロース指数先物　　　　　 758　　　　　　+1　　　　 516
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース