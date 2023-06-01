日経225先物：16日2時＝30円高、5万8390円
16日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円高の5万8390円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8134.24円に対しては255.76円高。出来高は6313枚となっている。
TOPIX先物期近は3794ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.67ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58390 +30 6313
日経225mini 58380 +25 106987
TOPIX先物 3794 +13.5 10683
JPX日経400先物 34310 +90 413
グロース指数先物 758 +1 516
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3794ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.67ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58390 +30 6313
日経225mini 58380 +25 106987
TOPIX先物 3794 +13.5 10683
JPX日経400先物 34310 +90 413
グロース指数先物 758 +1 516
東証REIT指数先物 売買不成立
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