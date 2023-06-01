アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘が終わりに近づいているという認識を示し、「石油価格は大幅に下がる」と主張しました。

司会者

「“過去形”で話をしているが、この戦争は終わった？」

アメリカ トランプ大統領

「終わりに近づいていると考えている。何が起こるか見てみよう。イランは強く合意を望んでいる」

トランプ大統領は、15日に放送されたFOXビジネスの番組で、「イラン側がアメリカとの合意を強く望んでいる」などとして、「戦闘は終わりに近づいている」と主張しました。

一方で、「我々がいま撤退したらイランの復興には20年かかる。我々の仕事はまだ終わっていない」とも強調しました。

また、トランプ氏は高騰する石油価格について、「戦闘が終結すれば大幅に下落する」と主張しました。

アメリカ トランプ大統領

「石油価格はかつての水準まで下がるだろう。これが終わるころには、元の水準か、それよりも安くなっているだろう」

トランプ氏は、「11月の中間選挙の時期は石油価格が高いという人もいるが、私はそうは思わない」などと語り、近く価格が大幅に下がるという認識を示しました。