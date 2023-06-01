ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２２５ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式15日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均 48310.82（-225.17 -0.46%）
ナスダック 23901.15（+262.07 +1.11%）
CME日経平均先物 58455（大証終比：+95 +0.16%）
欧州株式15日GMT16:09
英FT100 10559.58（-49.48 -0.47%）
独DAX 24066.70（+22.48 +0.09%）
仏CAC40 8274.57（-53.29 -0.64%）
米国債利回り
2年債 3.778（+0.033）
10年債 4.291（+0.044）
30年債 4.899（+0.039）
期待インフレ率 2.402（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（+0.019）
英 国 4.814（+0.033）
カナダ 3.473（+0.044）
豪 州 4.931（-0.019）
日 本 2.412（+0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.11（+0.83 +0.91%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4824.30（-25.80 -0.53%）
ビットコイン（ドル）
73950.75（-185.10 -0.25%）
（円建・参考値）
1175万7430円（-29429 -0.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48310.82（-225.17 -0.46%）
ナスダック 23901.15（+262.07 +1.11%）
CME日経平均先物 58455（大証終比：+95 +0.16%）
欧州株式15日GMT16:09
英FT100 10559.58（-49.48 -0.47%）
独DAX 24066.70（+22.48 +0.09%）
仏CAC40 8274.57（-53.29 -0.64%）
米国債利回り
2年債 3.778（+0.033）
10年債 4.291（+0.044）
30年債 4.899（+0.039）
期待インフレ率 2.402（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（+0.019）
英 国 4.814（+0.033）
カナダ 3.473（+0.044）
豪 州 4.931（-0.019）
日 本 2.412（+0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.11（+0.83 +0.91%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4824.30（-25.80 -0.53%）
ビットコイン（ドル）
73950.75（-185.10 -0.25%）
（円建・参考値）
1175万7430円（-29429 -0.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ