NY株式15日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均　　　48310.82（-225.17　-0.46%）
ナスダック　　　23901.15（+262.07　+1.11%）
CME日経平均先物　58455（大証終比：+95　+0.16%）

欧州株式15日GMT16:09
英FT100　 10559.58（-49.48　-0.47%）
独DAX　 24066.70（+22.48　+0.09%）
仏CAC40　 8274.57（-53.29　-0.64%）

米国債利回り
2年債　 　3.778（+0.033）
10年債　 　4.291（+0.044）
30年債　 　4.899（+0.039）
期待インフレ率　 　2.402（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.043（+0.019）
英　国　　4.814（+0.033）
カナダ　　3.473（+0.044）
豪　州　　4.931（-0.019）
日　本　　2.412（+0.001）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.11（+0.83　+0.91%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4824.30（-25.80　-0.53%）

ビットコイン（ドル）
73950.75（-185.10　-0.25%）
（円建・参考値）
1175万7430円（-29429　-0.25%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ