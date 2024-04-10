◇ナ・リーグ ドジャース2ー1メッツ（2026年4月14日 ロサンゼルス）

【森繁和 視点】ドジャース・山本は初回先頭のリンドアにいきなり一発を浴びた。2ボールからストライクを取りにいった直球を狙われたが、この反省が好投につながったと思う。早いカウントから打ってくる打線に対し「簡単にストライクを取りにいってはいけない」と慎重かつ丁寧に投げた。失点後はほぼ完璧な内容。相手先発マクリーンともども非常にテンポが良く、見応えのある投手戦だった。

特に40％以上を占めたスプリットが目立った。同時に投球のアクセントとなったのが、左打者の高めに投げ込んだカットボールだ。3回2死ではリンドアを空振り三振。ファウルも奪える球種で、そのカットボールと直球を高めに、スプリットとカーブは低めに。さらにツーシーム、スライダーで左右を使い、上下左右に幅広く投げ込んで打者を牛耳った。

8回は投げきれなかったが、今季初の中6日だったこともあり投球数は100球超。今後も長いイニングを投げれば自然と結果がついてくる。サイ・ヤング賞の可能性も十分にあると思う。