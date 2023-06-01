ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１９５ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式15日（NY時間11:37）（日本時間00:37）
ダウ平均 48340.80（-195.19 -0.40%）
ナスダック 23862.56（+223.48 +0.95%）
CME日経平均先物 58485（大証終比：+125 +0.21%）
欧州株式15日GMT15:37
英FT100 10573.30（-35.76 -0.34%）
独DAX 24066.70（+22.48 +0.09%）
仏CAC40 8274.76（-53.10 -0.64%）
米国債利回り
2年債 3.776（+0.031）
10年債 4.283（+0.036）
30年債 4.890（+0.029）
期待インフレ率 2.405（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.039（+0.015）
英 国 4.810（+0.029）
カナダ 3.471（+0.042）
豪 州 4.931（-0.019）
日 本 2.412（+0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.59（+1.31 +1.44%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4825.80（-24.30 -0.50%）
ビットコイン（ドル）
73710.94（-424.91 -0.57%）
（円建・参考値）
1171万4880円（-67531 -0.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48340.80（-195.19 -0.40%）
ナスダック 23862.56（+223.48 +0.95%）
CME日経平均先物 58485（大証終比：+125 +0.21%）
欧州株式15日GMT15:37
英FT100 10573.30（-35.76 -0.34%）
独DAX 24066.70（+22.48 +0.09%）
仏CAC40 8274.76（-53.10 -0.64%）
米国債利回り
2年債 3.776（+0.031）
10年債 4.283（+0.036）
30年債 4.890（+0.029）
期待インフレ率 2.405（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.039（+0.015）
英 国 4.810（+0.029）
カナダ 3.471（+0.042）
豪 州 4.931（-0.019）
日 本 2.412（+0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.59（+1.31 +1.44%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4825.80（-24.30 -0.50%）
ビットコイン（ドル）
73710.94（-424.91 -0.57%）
（円建・参考値）
1171万4880円（-67531 -0.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ