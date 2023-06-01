NY株式15日（NY時間11:37）（日本時間00:37）
ダウ平均　　　48340.80（-195.19　-0.40%）
ナスダック　　　23862.56（+223.48　+0.95%）
CME日経平均先物　58485（大証終比：+125　+0.21%）

欧州株式15日GMT15:37
英FT100　 10573.30（-35.76　-0.34%）
独DAX　 24066.70（+22.48　+0.09%）
仏CAC40　 8274.76（-53.10　-0.64%）

米国債利回り
2年債　 　3.776（+0.031）
10年債　 　4.283（+0.036）
30年債　 　4.890（+0.029）
期待インフレ率　 　2.405（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.039（+0.015）
英　国　　4.810（+0.029）
カナダ　　3.471（+0.042）
豪　州　　4.931（-0.019）
日　本　　2.412（+0.001）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.59（+1.31　+1.44%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4825.80（-24.30　-0.50%）

ビットコイン（ドル）
73710.94（-424.91　-0.57%）
（円建・参考値）
1171万4880円（-67531　-0.57%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ