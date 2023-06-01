NY株式15日（NY時間11:03）（日本時間00:03）

ダウ平均 48335.15（-200.84 -0.41%）

ナスダック 23863.73（+224.65 +0.95%）

CME日経平均先物 58425（大証終比：+65 +0.11%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は下げに転じているものの、ＩＴ・ハイテク株への買いは続いており、ナスダックは上昇を維持している。ダウ平均については産業や素材、ヘルスケアが下げており、指数を圧迫している模様。



ただ、米株式市場はイラン紛争開始以降の下げを完全に取り戻しており、最高値圏に再浮上。和平協議への期待を背景とした上昇の流れが続いている。現在、週内にも再開されるであろう次の協議を注視している状況。



米国とイランが第２回目の協議を模索する中、戦闘開始以降に積み上がっていたリスクプレミアムは徐々に剥落しつつある。トランプ大統領は前日に、協議が今後２日以内に再開される可能性があるとし、戦闘は終結に近いと発言していた。



一部からは「紛争を巡る流動性確保の動きも峠を越し、リスク許容度の改善が始まっており、それがリスク資産を支えている」との指摘も出ていた。



アップル＜AAPL＞ 263.68（+4.85 +1.87%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 408.39（+15.28 +3.89%）

アマゾン＜AMZN＞ 248.03（-1.00 -0.40%）

アルファベットC＜GOOG＞ 330.76（+0.18 +0.05%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 333.47（+0.56 +0.17%）

テスラ＜TSLA＞ 381.92（+17.72 +4.87%）

メタ＜META＞ 673.66（+11.17 +1.69%）

エヌビディア＜NVDA＞ 199.69（+3.18 +1.62%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 256.24（+1.17 +0.46%）

イーライリリー＜LLY＞ 908.62（-13.89 -1.51%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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