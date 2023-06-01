ハイデイ日高からの発表です。

【映像】ハイデイ日高のHP

「一部テレビ報道に対するご説明

このたび、4 月13 日放送のテレビ東京「ワールドビジネスサテライト」内における当社社長の発言につきまして、一部に日本人労働者を軽視しているかのように受け取られかねない表現があり、ご不快な思いをされた方やご懸念をお持ちになった方がいらっしゃることにつき、深くお詫び申し上げます。

当該発言は、人材確保においてより広い視野で考える必要性についてお伝えする意図によるものでしたが、結果として配慮を欠いた表現となりましたことを重く受け止めております。

また、当社におきまして、外国人雇用による助成金を受け取った事実はございません。

加えて、外国人労働者(特定技能取得者を含む)の給与額や福利厚生、昇給・昇格等につきましても、新卒・中途の通常社員(日本人)と同じ条件にて待遇しております。

しかしながら、今回の発言により誤解を招く結果となりましたことを、改めて真摯に受け止めております。

今後は発信にあたり、より一層慎重を期し、誤解を招くことのないよう努めてまいります」

（『ABEMA NEWS』より）