「Edifier G2000」

Amazonにて、Edifierのゲーミングスピーカーがセール価格で販売されている。セール期間は4月29日23時59分まで。

期間中は、最大出力32Wのゲーミングスピーカー「G2000」や、コンパクトな2.0chゲーミングスピーカー「G1000 II」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Edifier G2000

本製品は、コンパクトな小型デザインながら高音質を実現するゲーミングスピーカー。Subout端子を搭載し、サブウーファーと接続することで、2.1/4.1/7.1 サラウンドシステムを構築でき、臨場感あふれる重低音を実現する。フルカラーRGB ライトを搭載し、Bluetooth/USB/AUX 接続に対応。PCやPS5・Switchなど各種ゲーム機に対応し、ゲーム・映画・音楽のEQモードでシーンに合わせたサウンドを楽しめる。

Edifier G1000 II

10.2×9.2×12cm（幅×奥行×高さ）の手のひらサイズで、卓上スペースを広々と使える。Bluetooth 5.4、USB、3.5mm AUXの3-Way接続に対応。また、9種類のRGBカラーモードを切り替えられる。