【ローマ＝倉茂由美子、ベルリン＝工藤彩香】欧州各国の右派が、イラン攻撃に突き進み、攻撃停止を訴えるローマ教皇レオ１４世まで批判する米国のトランプ大統領と距離を置き始めている。

トランプ氏が支援したハンガリーのビクトル・オルバン首相が議会選挙で敗れたことで、「トランプ離れ」が更に加速しそうな情勢だ。

「教皇はカトリック教会の長であり、平和を訴え、あらゆる戦争を非難するのは当然だ」。イタリアのメローニ首相は１３日、トランプ氏がイラン攻撃に批判的な教皇を「弱腰だ」などと批判したことに対し、声明で「受け入れられない」と反発した。

トランプ氏は即座に反応し、１４日の伊紙コリエーレ・デラ・セラとの電話インタビューで、「勇敢だと思っていたが、間違いだった。容認できないのは彼女の方だ」とメローニ氏にかみついた。

メローニ氏は、右派系の指導者としてトランプ氏と長らく良好な関係を築いてきたが、米国のイラン攻撃を巡っては慎重姿勢を貫いている。トランプ氏は、ホルムズ海峡の開放などに協力が得られていないとして、「イタリアはそこから石油を輸入しているのに、関与すべきでないと考えている」と怒りをぶちまけた。

米国によるイラン攻撃は欧州各国で批判的に受け止められており、右派もこうした世論を意識せざるを得ない状況だ。

強硬右派政党「ドイツのための選択肢（ＡｆＤ）」は、議員団を米共和党の会合に派遣するなどしてトランプ政権との距離を縮めることに注力してきた。だが、イラン攻撃に関しては「計画性がない」（アリス・ワイデル共同党首）と断じるなど、トランプ政権と一線を画すことに躍起になっている。独公共放送ＡＲＤによると、党指導部は３月下旬、米共和党との接触や渡米を控えるよう党員に要請した。

これまでトランプ氏とのパイプを誇示してきた英国の右派ポピュリスト政党「改革党」のナイジェル・ファラージ党首も１３日の記者会見で、米国のイラン攻撃について「出口戦略がきちんと練られていないようだ」と疑問を呈した。

ハンガリー議会選の投開票日の直前にバンス米副大統領の「応援」を受けたオルバン氏が惨敗したことで、各国の右派の間では、トランプ政権からの支持表明が票につながらないとの認識も広がりつつある。

フランスの右派政党「国民連合」のジャンフィリップ・タンギー議員は１３日、地元ラジオで、トランプ政権がオルバン氏に肩入れしたことが「弊害となった」と明言。その上で「我々はいかなる介入にも反対している」と強調した。