日経225先物：16日0時＝30円高、5万8390円
16日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円高の5万8390円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8134.24円に対しては255.76円高。出来高は4332枚となっている。
TOPIX先物期近は3793ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.67ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58390 +30 4332
日経225mini 58390 +35 87821
TOPIX先物 3793 +12.5 8446
JPX日経400先物 34300 +80 294
グロース指数先物 758 +1 462
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3793ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.67ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58390 +30 4332
日経225mini 58390 +35 87821
TOPIX先物 3793 +12.5 8446
JPX日経400先物 34300 +80 294
グロース指数先物 758 +1 462
東証REIT指数先物 売買不成立
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