東京電力は１６日、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機（出力１３５・６万キロ・ワット）の営業運転を約１４年ぶりに開始する予定だ。

今年１月に再稼働した後、トラブルが相次いだため２度にわたり延期され、当初予定から約２か月遅れとなった。

計画では、東電は１６日に営業運転前の最終検査「総合負荷性能検査」を実施。原子炉の圧力や水位、蒸気の量などを記録し、設備全体が正常に機能しているかをチェックする。原子力規制委員会が確認し、問題がなければ東電に「使用前確認証」を交付し、６号機は営業運転に移行する。

６号機は２０１２年３月に定期検査のために停止。今年１月２１日、東電の原発としては１１年の福島第一原発事故後初めて再稼働した。２月２６日に営業運転に移行する見込みだったが、再稼働直後から、核分裂を抑える制御棒の引き抜き中に異常を示す警報が作動したり、発電機からの漏電を示す警報が作動したりするトラブルが断続的に続いた。再発防止策や原因となった部品の交換などを行って３月２２日に発送電を再開し、同２７日にフル稼働の状態になっていた。

再稼働をめぐっては、新潟県の花角英世知事が昨年１２月、「地元同意」を政府に伝えた際、原発の安全性向上など７項目を要望。県は今後、政府から年に１回以上は状況の報告を受ける。花角知事は１５日の定例記者会見で「７項目をきちんと実行してもらい、それを監視していくのが県の役割だ」と語り、東電に対しては「安全に運転してほしい」と求めた。