再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について、法務省は１５日、修正案を自民党の合同会議に示した。

再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを容認しつつ、裁判所が申し立ての是非を審理する期間を「１年以内」とする努力義務を盛り込んだ。ただ、会議では不服申し立て禁止を求める声が続出し、了承を得られなかった。折り合えなければ、改正案の国会提出が見送られる可能性もある。（山下真範、岸田藍、政治部 水野一希）

「冤罪（えんざい）を生んだのに何も学んでいない」「何のための改正なんだ」

この日、東京・永田町の党本部で開かれた合同会議では、修正案に反発する声が噴出した。４時間以上に及んだ議論でも反対意見が多数を占めて党側の了承が得られず、２０日にも改めて会議を開くという。

３月末に始まった改正案の党内審査では、不服申し立てを現行法のまま維持するかどうかが最大の論点となっている。多くの議員は「冤罪被害の救済を遅らせている」として申し立ての禁止を主張。一方の法務省は、法制審議会（法相の諮問機関）が出した結論を踏襲し、３審制の下で確定した有罪判決を重くみる考え方から、申し立てを容認すべきだとの立場を崩していない。

これまでの合同会議は、「禁止」か「容認」かを巡って議論が紛糾。今月上旬、前法相の鈴木馨祐・司法制度調査会長が同省に改正案の修正を求めたものの、１５日に同省が出した修正案も、あくまで「容認」を前提とした内容だった。

会議終了後、井出庸生衆院議員は「これでは到底、国会でも通らない」と憤った。稲田朋美衆院議員は「刑事司法の信頼を回復するためにも、不服申し立てを禁止すべきだ」と話した。

一方、鈴木氏は「さらにどういう対応ができるか法務省と相談したい」と述べ、同省に再修正の検討を求めたことを明らかにした。今国会に改正案を提出するには、月内に閣議決定する必要があるとみられている。鈴木氏は「法案提出は与党の責任だ。可能な範囲で努力したい」と語った。

修正案は計９項目の修正を「付則」として盛り込んだ。再審開始決定を取り消すべき「十分な理由」がなければ不服申し立てができないとする条件を明記。証拠の開示範囲が「不当に狭くならないように留意」することや、改正法の施行後５年がたった時点で必要に応じて「所要の措置を講ずる」との規定も入った。