◆パ・リーグ オリックス３―１西武（１５日・京セラドーム大阪）

オリックス・椋木蓮投手がプロ５年目で初セーブを記録した。コンディショニング優先でベンチを外れたマチャドの「代魔神」として９回を任され、２点リードのまま無失点で締めくくり。「本当に一つの目標でもあった。早い時期に（セーブを）取れたのは、すごく自信にもつながる。もっと投げたいと思える場所でした」とクローザーへの思いを打ち明けた。

岸田護監督と同じ東北福祉大から２１年のドラフト１位で入団。主に先発として期待されたが、２５年は未勝利に終わった。最後の先発となった８月３日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）では、４回途中を７失点でＫＯ。「自分の中で何かを変えないと」と翌日から９ミリの丸刈り頭にし、今も短髪スタイルを続けている。

「自分の中で一番悔しかったのは、前後のドラフト１位の選手が侍ジャパンに選ばれて、結果を出していること」と宮城（１９年１位）や曽谷（２２年１位）を意識してきた右腕。志願したリリーフとして台頭し、一流で２４００とされる直球の回転数は２７００を記録することもある。チームも２カードぶりに勝ち越し、貯金は今季最多タイの２。「しっかりやり切りたい」と勝ちパターンでフル回転する覚悟を示した。