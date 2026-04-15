BANVOX

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SKY-HIが代表を務めるBMSGが立ち上げた音楽レーベルBullmoose Recordsに所属するBANVOXが、自身のSNSアカウントにて突如ティーザー音源を公開し、新曲を4月17日にリリースすることを発表した。

またリリースに先駆け、本人の誕生日である4月16日（木）の20時よりインスタライブを実施することも決定。最先端の音楽センスで、国内外を問わず様々なシーンを魅了し続ける新進気鋭のアーティストBANVOXだが、インスタライブでは楽曲についてBANVOX本人から詳しく語られるとのこと。

＜リリース情報＞

BANVOX
「OB PKWY」
2026年4月17日（金）リリース
https://lnk.to/OBPKWY

Instagram：https://www.instagram.com/banvox/
X：https://x.com/banvox
YouTube：https://www.youtube.com/c/banvox

Bullmoose Records：https://bullmoose.tokyo/