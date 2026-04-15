今大会なんと５点目！ ヤングなでしこに飛び級参戦の17歳逸材、中国戦で鮮烈FK弾！【U-20女子アジア杯】
これで今大会５点目だ。
現地４月15日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの準決勝で、日本は中国と対戦している。
開始５分に板村真央の先制弾を正確なラストパスで演出した福島望愛が、24分に魅せる。
飛び級でヤングなでしこに名を連ねる17歳は、ゴールまで距離のあるFKでキッカーを務める。
狙いを定めて右足を振り抜く。放たれたボールはGKの手前でワンバウンドして、ネットを揺らした。
インド戦（６−０）で１得点、豪州戦（５−２）では２発、ベトナム戦（４−０）でも１得点。そしてこの中国戦でもゴールを決めてみせる。将来が楽しみな逸材が、決勝進出がかかる一戦で輝きを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スーパーショット！ 17歳・福島望愛が直接FKでゴラッソ！
現地４月15日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの準決勝で、日本は中国と対戦している。
開始５分に板村真央の先制弾を正確なラストパスで演出した福島望愛が、24分に魅せる。
飛び級でヤングなでしこに名を連ねる17歳は、ゴールまで距離のあるFKでキッカーを務める。
狙いを定めて右足を振り抜く。放たれたボールはGKの手前でワンバウンドして、ネットを揺らした。
インド戦（６−０）で１得点、豪州戦（５−２）では２発、ベトナム戦（４−０）でも１得点。そしてこの中国戦でもゴールを決めてみせる。将来が楽しみな逸材が、決勝進出がかかる一戦で輝きを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スーパーショット！ 17歳・福島望愛が直接FKでゴラッソ！