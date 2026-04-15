「ずっと笑顔」、「人なつっこい」。周囲からこのように思われていた11歳の安達結希くん。京都府南丹市の山林で遺体で見つかった結希くんをめぐり、警察は15日、結希くんの自宅の家宅捜索に踏み切りました。

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大きな動きが見られたのは、遺体で見つかった安達結希くんの自宅です。

山粼誠フィールドキャスター

「結希くんの自宅では、15日朝から家宅捜索が行われています。家の前には警察の車両とみられる車も止まっています」

結希くんの死体遺棄の疑いで、捜査が始まったのです。

山粼誠フィールドキャスター

「自宅の周辺を見てみますと、100メートルほどでしょうか、規制線が張られていて、警察官がずらっと並んでいます。かなり緊迫感がある状況です」

■敷地内全てを捜索へ

動き出しは、朝早くからでした。

記者（午前7時ごろ）

「京都府警の捜査車両が、結希くんの自宅に続々と入っていきます。結希くんの自宅周辺に京都府警の捜査員が多く集まってきました」

駆けつけた、数十人もの警察官。

警察官（午前7時ごろ）

「車通りますので道あけてください。両端に寄ってください」

その後、捜査員らが自宅へと流れ込んでいきました。

記者

「警察官4人が何かを話しています。指などを使って身ぶり手ぶりで何かを話しています。蔵のような場所を警察官が調べています」

メジャーのようなものを手にした捜査員の姿もありました。

記者

「自宅の庭にも捜査員の姿があります。いろんな場所でいろんな角度から写真を撮影しています」

捜索は自宅建物だけでなく、敷地内すべてで行われるということです。

■「眠るにはさみしい場所」

先月、行方不明となり、13日に遺体で見つかった安達結希くん（11）。幼い命は、突如として奪われました。

献花に来た人

「まだまだ11歳で、これから楽しい人生、有意義な人生が待っていたはず。眠るにはさみしい場所。一生を終えるにはさみしすぎる」

結希くんを知る人

「（近くに）行ったら、すぐバーッとくる人なつっこい子」

結希くんを知る人

「明るい子、しゃべってきてくれる子。（学校行事で）子どもと同じ班になったから、結希くんも一緒になって、ずっと横でしゃべったり」

人なつっこい子だったという結希くん。違う学年の児童とも分け隔てなく、仲良くしていたということです。

■

2年生と5年生の保護者

「学童が一緒で、結構関わりがあったみたい。おもしろいし、楽しいし、しゃべってくれたって」

行方不明がわかったあと、同学年の児童は次のように話してくれました。

結希くんと同学年の児童

「めっちゃ元気な子、ずっと笑顔。（Q.何が好きだった？）ピアノをやっている」

警察によりますと、結希くんの死因は現時点で不詳、わかっていないといいます。今後、別の方法で検証を行うなどして、さらに調べる方針です。

■どうやって遺体発見現場まで…

遺体が見つかった現場には15日も…

山粼誠フィールドキャスター

「現場の方から捜査員が出てきました。5人、6人、複数人で山の中から出てきました。手には棒のようなものを持っています。棒をつきながら歩いています」

見つかった際、結希くんは靴を履いていなかったといいます。

山粼誠フィールドキャスター

「遺体が発見された山の裏側なんですが、このあたり開けていて、少し上がれそうではあります。ただ、かなり斜面も急、足元もゴツゴツとしていて、靴を履いていない小学生があがっていけるとは思えません」

どうやって、この場所まで…

警察は、結希くんの体に目立った切り傷や刺し傷、着衣の大幅な乱れはなかったと説明しています。一方で、「骨折」や「あざ」などがなかったかについては「回答を差し控える」としています。

■近所の人は“違和感”を口に…

結希くんが亡くなった時期についても明らかになりました。

警察によりますと、先月23日から行方がわからなくなっていたという結希くん。亡くなった時期について、警察は「先月下旬ごろ」、21日から31日ごろだとしています。

つまり、亡くなってから発見されるまで、少なくとも2週間ほどが経過しているということです。ただ、近所の人は“違和感”を口にします。

近所の人

「あそこずっと犬の散歩コース。あの竹やぶの中、ずっと入ったけど、犬も何も怒りもしないし、においかぎにも行かないし。（Q.横たわってても気づかない？）そんなものありえへん。わしは毎日通ってた、犬連れて」

男性は遺体が見つかる前、たびたび山の中に入っていたといいますが、異変は感じなかったということです。

また、遺体が見つかった山を所有しているという男性は次のように話しています。

遺体が見つかった“山の所有者”

「第三者に入られないように、ひもを引っ張ったり、わざと入り口の草は刈らないで細い道に見せて、外部の人が入りにくいような状態は作っている。なかなか入っていく勇気が出ない場所だと思う。土地勘がある人じゃないと入れない。入りにくいようにしてたので。（Q.子供が一人で歩いて行くのは？）考えられないですね」

■「データをおさえて解析していく流れ」

結希くんはどうやって、そして、いつからこの山に。遺体が見つかってからも、深まる謎。今後、捜査はどう進んでいくのか。

山粼誠フィールドキャスター

「15日午後6時前です。安達結希くんの自宅前には規制線が長く張られていまして、その奥には捜査員の姿、そして、警察車両もまだ止められています」

遺体で見つかった安達結希くん。警察は15日朝から結希くんの自宅の家宅捜索に踏み切りました。死体遺棄事件の可能性があるとみています。

元神奈川県警捜査1課長・鳴海氏は、家宅捜索の狙いについて次のように話します。

元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏

「この事件には、みなさんも承知の通り、いくつか不可解な点がある。不可解な点をどうやって解明するのか。自宅にある資料が何かあるのではないかということで家宅捜索をやる。（資料とは）電子機器、スマホ・タブレット、車のドライブレコーダー・カーナビ、そういったデータをおさえて解析していく流れになるだろう。死体遺棄だけで終わるか、その前にも何があるのか解明していかないといけない」

警察の本格的な捜査が始まる中、事態の全容解明が待たれます。