◆パ・リーグ ロッテ ９―７ 日本ハム（１５日・ＺＯＺＯマリン）

日本ハムが最下位・ロッテとの乱打戦に敗れ、再び貯金０に逆戻り。４位に転落した。

新庄剛志監督（５４）は試合後、大雨の中での一戦を振り返り、「プロ野球選手は大変っすね。この雨の中、とりあえずけががなくてよかった。ピッチャーは足の踏ん張りがなくなるから、滑らないように、滑らないようにして上体で投げてしまうから、肩と肘の疲労度がものすごい。いつもとは違うから」と、足場がぬかるんだ中での投手陣の負担を心配した。

続けて、悪天候での試合後の道具の手入れにも触れ、「グラブを１回泥を落として、僕の場合はドライヤーして新聞に巻いて、テレビの上置いて、そのあとスパイク…。気が付いたら（深夜）２時半。そっからストレッチとか。大変ね。見ている方はね、いいんですけど、仕事ですからね」と語った。

この日は今季２度目の１番起用、奈良間が２号ソロ。前日は今季初１番の水野が決勝打を放っており、「当たるのは当たり前と思ってもらえません？（笑）。もうそれぐらいで。（データ？）そうですね。あしたは（ロッテの先発）木村くんか。もう１番決まってます。雨降らないですよね。明日は晴れた天候で試合できるのでいい勝負ができると思います」と、切り替えた。