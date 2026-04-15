YOASOBI、自身最大規模の北米ツアー決定 ファイナルはLA 2万人収容のHollywood Bowl
YOASOBIが、自身最大規模となる北米ツアー『YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”』を開催することが決定した。ツアーファイナルは、約2万人を収容するアメリカ・ロサンゼルスの歴史的会場Hollywood Bowlでの公演となる。
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同ツアーは、8月4日のアメリカ・ボストン公演を皮切りに、ブルックリン、ハミルトン、シアトル、オークランド、ロサンゼルスの全6都市にて開催。さらに、カナダ・モントリオールで開催される国際的音楽フェス『OSHEAGA』、アメリカ・シカゴで開催される『Lollapalooza』への出演も予定されている。
ツアータイトル『NEVER ENDING STORIES』には、“小説を音楽にするユニット”としての原点に立ち返り、これまで紡いできたYOASOBIの物語を北米の地へ届けるとともに、その先の未来へと繋げていくという想いが込められている。
さらに、英語版第4弾EP『E-SIDE 4』が4月24日に配信リリースされることが決定。ジャケット写真が公開された。
同作は全編英語歌詞で構成されたEPで、「UNDEAD」「Watch me!」「New me」に加え、新たに英語版として再録された「HEART BEAT」、最新楽曲「ADRENA」「BABY」など、全9曲の英語楽曲を収録する。
■『YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”』スケジュール
7月31日（金） モントリオール・Parc Jean-Drapeau（カナダ）※OSHEAGA 2026
8月2日（日） シカゴ・Grant Park（アメリカ）※Lollapalooza
8月4日（火） ボストン・TD Garden（アメリカ）
8月6日（木） ブルックリン・Barclays Center（アメリカ）
8月8日（土） ハミルトン・TD Coliseum（カナダ）
8月12日（水） シアトル・Climate Pledge Arena（アメリカ）
8月14日（金） オークランド・Oakland Arena（アメリカ）
8月16日（日） ロサンゼルス・Hollywood Bowl（アメリカ）
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同ツアーは、8月4日のアメリカ・ボストン公演を皮切りに、ブルックリン、ハミルトン、シアトル、オークランド、ロサンゼルスの全6都市にて開催。さらに、カナダ・モントリオールで開催される国際的音楽フェス『OSHEAGA』、アメリカ・シカゴで開催される『Lollapalooza』への出演も予定されている。
さらに、英語版第4弾EP『E-SIDE 4』が4月24日に配信リリースされることが決定。ジャケット写真が公開された。
同作は全編英語歌詞で構成されたEPで、「UNDEAD」「Watch me!」「New me」に加え、新たに英語版として再録された「HEART BEAT」、最新楽曲「ADRENA」「BABY」など、全9曲の英語楽曲を収録する。
■『YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”』スケジュール
7月31日（金） モントリオール・Parc Jean-Drapeau（カナダ）※OSHEAGA 2026
8月2日（日） シカゴ・Grant Park（アメリカ）※Lollapalooza
8月4日（火） ボストン・TD Garden（アメリカ）
8月6日（木） ブルックリン・Barclays Center（アメリカ）
8月8日（土） ハミルトン・TD Coliseum（カナダ）
8月12日（水） シアトル・Climate Pledge Arena（アメリカ）
8月14日（金） オークランド・Oakland Arena（アメリカ）
8月16日（日） ロサンゼルス・Hollywood Bowl（アメリカ）