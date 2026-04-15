【水ダウ】ナダル、3年ぶり監禁企画でまさかの展開 絶叫止まらず「頭おかしいんか！お前ら！」
15日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）では、ナダルの監禁シリーズが「クイズ」をテーマに3年ぶりの復活を果たした。番組終盤では、ナダルが開放されるかと思いきや、まさかの展開が待ち受けていた。
【写真】めっちゃいい人！ナダルのためにやって来た芸人
例によってターゲットを山奥へと誘き出し…声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝達、クイズに正解してもらって、ナダルは脱出にたどりつくことができるのか。
ナダルは、久々の企画早々に「また出られへんやつやないか！もう高野とかしんいちさんでやってくれよ！」と愚痴を連発。「3時間ぐらいしか寝てない、風邪気味やし」「どうやったらタレントランクって上がんねやろう」などと嘆きが止まらなかった。
山奥ということもあり、なかなか“身代わり”の芸人が来ない中、ウエストランド河本がやって来て、見事にジェスチャークイズ成功。これで、晴れて開放かと思いきや、監禁されている部屋のシャッターが10センチ開いただけ。まだまだ脱出までに、ジェスチャークイズに挑戦しなければならないことがわかると、ナダルは「頭おかしいんか！お前ら！」「何センチで出れんねん！」と“絶叫”していた。
【写真】めっちゃいい人！ナダルのためにやって来た芸人
例によってターゲットを山奥へと誘き出し…声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝達、クイズに正解してもらって、ナダルは脱出にたどりつくことができるのか。
山奥ということもあり、なかなか“身代わり”の芸人が来ない中、ウエストランド河本がやって来て、見事にジェスチャークイズ成功。これで、晴れて開放かと思いきや、監禁されている部屋のシャッターが10センチ開いただけ。まだまだ脱出までに、ジェスチャークイズに挑戦しなければならないことがわかると、ナダルは「頭おかしいんか！お前ら！」「何センチで出れんねん！」と“絶叫”していた。