ガールズユニット「ＭＡＧＩＣＯＵＲ」のメンバーで、モデル、タレントとして活躍する「ゆめぽて」こと川端結愛が、韓国の芸能事務所にも所属することを報告した。

１４日に２２歳の誕生日を迎えたゆめぽては１５日、自身のインスタグラムを更新。「ご報告です！ この度、韓国の芸能事務所『ＧＯＳＴ ＡＧＥＮＣＹ Ｋｏｒｅａ』（＠ｇｏｓｔ＿ａｇｅｎｃｙ）のもと、韓国をはじめ、グローバルに活動していくこととなりました。日本ではこれまでと変わらず ＠ｔｅａｍ．ｖｉｎｅｙａｒｄ で活動を続けてまいります」と記し、日本での事務所に加え、韓国の芸能事務所に所属することを伝えた。

「より幅広く自分の可能性を広げていきたいという想いから、新たな環境に挑戦することを決意いたしました。韓国での活動もとても楽しみにしています！ ２２歳、最初にこのような嬉しいご報告ができたことをとても幸せに思います。これからも変わらぬ想いを胸に、新しい道を切り拓きながら、より一層努力を重ねてまいります 今後とも応援のほど、よろしくお願いいたします。！！」とつづった。

ゆめぽては。ティーン雑誌「Ｐｏｐｔｅｅｎ」でモデルデビュー。ファッション雑誌「Ｓ Ｃａｗａｉｉ！」レギュラーモデルや朝日放送「おはよう朝日です」リポーター、日本テレビ系「超無敵クラス」でのレギュラー出演をきっかけに、ＴＢＳ系「ニノなのに」、日本テレビ系「シューイチ」などのバラエティー番組にてＺ世代代表として出演している。