高橋みなみ、手作りご飯披露 炒め物・茄子の煮浸し・卵焼きなど5品並ぶ食卓に「バランス完璧」「理想の食事」の声
【モデルプレス＝2026/04/15】元AKB48でタレントの高橋みなみが4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。5品の手作りご飯を公開した。
【写真】34歳元AKB神「家庭的で憧れる」煮浸し・卵焼きなど手料理5品並ぶ食卓
高橋は「今日のごはん」とつづり、栄養バランスの取れた和食中心の献立を公開。メインの豚肉と野菜の炒め物をはじめ、ふっくらと焼き上がった卵焼き、茄子の煮浸し、冷奴、そして具だくさんの味噌汁といった計5品を披露した。それぞれの料理は趣のある小鉢や皿に盛り付けられており、見た目にも美しく食欲をそそる仕上がりになっている。
この投稿に、ファンからは「品数が多くてバランス完璧」「どれも美味しそう」「家庭的で憧れる」「理想の食事」「こんなのが食べたい」「料理スキルが高すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元AKB神「家庭的で憧れる」煮浸し・卵焼きなど手料理5品並ぶ食卓
◆高橋みなみ、彩り豊かなご飯5品を公開
高橋は「今日のごはん」とつづり、栄養バランスの取れた和食中心の献立を公開。メインの豚肉と野菜の炒め物をはじめ、ふっくらと焼き上がった卵焼き、茄子の煮浸し、冷奴、そして具だくさんの味噌汁といった計5品を披露した。それぞれの料理は趣のある小鉢や皿に盛り付けられており、見た目にも美しく食欲をそそる仕上がりになっている。
◆高橋みなみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数が多くてバランス完璧」「どれも美味しそう」「家庭的で憧れる」「理想の食事」「こんなのが食べたい」「料理スキルが高すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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