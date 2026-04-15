砂月凜々香が4月13日、自身のInstagramを更新し、仙台でのラジオ公開収録出演の様子をまとめたVlogを公開した。

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砂月は4月12日に仙台で開催された『tbc桜まつり』に出演。当初予定されていた屋外ステージでのライブは強風のため中止となったが、tbc（東北放送）絆スタジオにて公開録音となるラジオ番組「菅原茉椰のアソビまSHOW!」に予定通り出演し、トークとミニライブを行った。

公開されたVlogは1分21秒にまとめられたもので、東京から仙台へ移動する新幹線内での食事シーンから始まり、仙台駅への到着、ブースの外に多くの観客が集まるなかで行われたラジオ収録の様子が映し出されている。クイズコーナーでは観客がジェスチャーでヒントを出す場面もあり、砂月は「仙台のみんながジェスチャーでヒントを出してくれて分かりやすくて、ほんとやさしかった、本当にありがとうございます」と感謝の言葉を述べている。

また、弾き語りで自身初のシングル曲「サイダー」「シオン」「フタツナイアイ」を披露したことも報告。観客席側から撮影された弾き語りの映像に対し、「外から見たらこんな感じで、初めての感覚でめっちゃ楽しかった」とラジオ出演を振り返った。

Vlogの後半では楽屋での様子や牛タン弁当、ずんだシェイク、公開収録での弾き語り、記念撮影など仙台での思い出のショットが続き、帰りの新幹線では「芯たんはお高めだったんですけど、ほんっとーに美味しかった。また仙台に行きたいなと思います」と語った。

コメント欄には「また、来てください」「情報量多いなぁ」「ないすモグモグ」「終わり方がwww」などの反響が寄せられた。

（文=本 手）