コロコロチキチキペッパーズ・ナダル （C）ORICON NewS inc.

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　15日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜　後10：00）では、ナダルの監禁シリーズが「クイズ」をテーマに3年ぶりの復活を果たした。

【写真】めっちゃいい人！ナダルのためにやって来た芸人

　例によってターゲットを山奥へと誘き出し…声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝達、クイズに正解してもらって、ナダルは脱出にたどりつくことができるのか。

　ナダルは、久々の企画早々に「また出られへんやつやないか！もう高野とかしんいちさんでやってくれよ！」と愚痴を連発。「3時間ぐらいしか寝てない、風邪気味やし」「どうやったらタレントランクって上がんねやろう」などと嘆きが止まらなかった。

　山奥ということもあり、なかなか“身代わり”の芸人が来ない中、ちょんまげラーメンのきむがナダルの元へやって来た。SNS上では「めっちゃいい人！」「きむさんきた！」などといった感想が相次いで寄せられている。