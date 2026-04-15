【水ダウ】ナダル“身代わり”芸人来た！反響相次ぐ「めっちゃいい人」
15日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）では、ナダルの監禁シリーズが「クイズ」をテーマに3年ぶりの復活を果たした。
【写真】めっちゃいい人！ナダルのためにやって来た芸人
例によってターゲットを山奥へと誘き出し…声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝達、クイズに正解してもらって、ナダルは脱出にたどりつくことができるのか。
ナダルは、久々の企画早々に「また出られへんやつやないか！もう高野とかしんいちさんでやってくれよ！」と愚痴を連発。「3時間ぐらいしか寝てない、風邪気味やし」「どうやったらタレントランクって上がんねやろう」などと嘆きが止まらなかった。
山奥ということもあり、なかなか“身代わり”の芸人が来ない中、ちょんまげラーメンのきむがナダルの元へやって来た。SNS上では「めっちゃいい人！」「きむさんきた！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【写真】めっちゃいい人！ナダルのためにやって来た芸人
例によってターゲットを山奥へと誘き出し…声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝達、クイズに正解してもらって、ナダルは脱出にたどりつくことができるのか。
ナダルは、久々の企画早々に「また出られへんやつやないか！もう高野とかしんいちさんでやってくれよ！」と愚痴を連発。「3時間ぐらいしか寝てない、風邪気味やし」「どうやったらタレントランクって上がんねやろう」などと嘆きが止まらなかった。
山奥ということもあり、なかなか“身代わり”の芸人が来ない中、ちょんまげラーメンのきむがナダルの元へやって来た。SNS上では「めっちゃいい人！」「きむさんきた！」などといった感想が相次いで寄せられている。