¡Ú¶ÍÀ¸¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç£ÉÀÖ¾ëÍë¿ÀÇÕ¡ÛµÈÅÄ³ÈÏº¡¡Í¥½Ð¤ØÇÈÍðµ¯¤³¤¹¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò²õ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¶ÍÀ¸¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£·£°¼þÇ¯µÇ°¡¡ÀÖ¾ëÍë¿ÀÇÕ¡×¤Ï£±£µÆü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤Î³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ³ÈÏº¡Ê£´£³¡á²¬»³¡Ë¤Ï£¹£Ò¡¢£µÏÈ¤Ç£´Ãå¡£¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤¿¤¬¡¢£·°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ö£±£Í¤ÎÈ½ÃÇ¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤òÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÉáÄÌ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤Â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´¶¿¨¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Àá¤Ï£Ç£É¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤·¤êÁª¼ê¤Î²£ÃÇËë¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÅÄ¤Î²£ÃÇËë¤Ë¤Ï¡ÖÁÒÉßÈ¯¡ª³ÈÃÆÆ¬¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸å±ç²ñ¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾È¤ì½¤½¤¦¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¤¬¡ÖÁ´Á³¡¢º£Àá¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¿°¤ò¤«¤à¡£¤¿¤À¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò²õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï½¤Àµ¤·¤Æ¡¢£±Ãå¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ºÍ¥½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¡¢½àÍ¥¤Ë¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½àÍ¥¤Ï£±£±£Ò£³ÏÈ¡££±ÏÈ¤ÎÀÐÌîµ®Ç·¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÇÈÍð¤ò±é½Ð¤Ë´üÂÔ¤À¡£¡¡