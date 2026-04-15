バレーボールの国内最高峰・大同生命ＳＶリーグは１５日、都内で会見し、ＳＶリーグの下部で今秋開幕の新リーグ「ＳＶリーグ・グロース」のタイトルパートナーとして、大同生命保険株式会社と契約したと発表した。契約期間は、来季から２０３０年まで。

大同生命がトップのＳＶリーグに続いてタイトルパートナーを務めることになった。会見に出席した同社の藤田広行代表取締役社長は「旧Ｖリーグより協賛をさせていただき、社会とのつながりを大切にして、地域に愛されるチームを目指しているＳＶリーグの姿に深い感銘と共感を覚えまして、タイトルパートナーをさせていただいています。ＳＶリーグ、ＳＶリーグ・グロースが一体となって地域社会の活性化、新たな共生にも貢献できればと思っています」と思いを語った。

ＳＶリーグ・グロースは「将来的にＳＶリーグに参入し、プロクラブとして世界最高峰を目指していきたい」という方向性を持つクラブで構成され、ＳＶとＶリーグの間に創設。今秋に２６―２７年シーズンが開幕する。

ＳＶリーグのタイトルパートナーとなって２シーズン。藤田社長は「露出がすごい増え『バレーボールを応援しているんだ』と反響をいただく場面が圧倒的に増えました。新卒採用の中でも『ＳＶリーグのタイトルパートナーで、興味を持って応募しました』という声も非常に増えています。ＳＶリーグを通じて名前を知っていただく機会が増えたと思いますので、感謝しています」と実感を込めた。

会見には、２０１６年リオデジャネイロ五輪代表セッターで２０２４年に現役を引退した宮下遥氏がサプライズで登場。現在はＳＶリーグ・グロースに参入するヴィアティン三重のバイスディレクターを務めている。宮下氏は「ＳＶリーグが始まって２シーズン。選手ではない立場で見てきて、非常に盛り上がりを感じています。ＳＶリーグのような盛り上がりを、ＳＶリーグ・グロースでも期待します」と胸を躍らせていた。