口の中から探る不調の正体！ 医療法人社団健幸会 安藤歯科クリニック「口腔内ストレス」

記事ポイント 安藤歯科クリニックが肩こりと口腔内ストレスの関連を検証する研究を始めるCAMPFIREの支援募集が4月30日まで続く口の中から全身の不調を見直す新しい健康管理に期待が集まる 安藤歯科クリニックが肩こりと口腔内ストレスの関連を検証する研究を始めるCAMPFIREの支援募集が4月30日まで続く口の中から全身の不調を見直す新しい健康管理に期待が集まる

安藤歯科クリニックが、肩こりと口腔内環境の関係を科学的に確かめる研究プロジェクトを始めています。

東京歯科大学の訪問研究員として進める研究は、首や肩の不調に悩む人が原因を見直すきっかけになりそうです。

研究資金を募るクラウドファンディングもCAMPFIREで実施しています。

医療法人社団健幸会 安藤歯科クリニック「口腔内ストレス」

プロジェクト名：肩こりの原因は「口腔内ストレス」であることを科学的に証明したい掲載サイト：CAMPFIRE募集期間：4月30日まで実施主体：医療法人社団健幸会 安藤歯科クリニック

安藤歯科クリニックは、歯や舌など口の中の環境が首や肩の筋肉の緊張に影響する可能性を検証します。

支援で集まった資金は、研究活動やデータ収集、分析、研究発信に活用します。

研究背景

日本では慢性的な肩こりに悩む人が多く、姿勢や運動不足だけでは説明しきれない不調もあります。

安藤歯科クリニックは、舌に歯の跡がつく状態や舌のスペースの狭さ、咬み合わせの負担の強さが首や肩の筋肉の緊張と関係する可能性に注目しています。

研究の狙い

主な検証テーマ：歯が舌に与える刺激とストレスの関係主な検証テーマ：歯の尖りが舌をどれだけ傷つけるかの実証主な検証テーマ：歯科からアプローチする新しい健康管理の可能性研究推進：東京歯科大学 訪問研究員として実施

安藤正之さんは、歯科領域だけでなく身体の筋肉バランスや姿勢の観点も含めて分析を進めます。

研究は、口の中と全身の健康のつながりを科学的に明らかにする手がかりになります。

支援で参加できる機会

支援募集開始：3月3日募集締切：4月30日まで認定：ソーシャルグッド認定

クラウドファンディングは、研究の立ち上がりを後押ししたい人が参加しやすい仕組みです。

肩こりの新しい見方に関心がある人は、研究の進み方を身近に感じながら応援できます。

肩こりの原因を口の中から探る視点は、いつもの不調を別の角度で見直したい人にとって興味深いテーマです。

歯科から全身の健康を考える研究が進むことで、日常の悩みに役立つ新しい知見につながる可能性があります。

支援という形で研究に関われる点も、社会に役立つ取り組みを応援したい人には魅力です。

安藤歯科クリニックによる肩こりと口腔内ストレスの研究プロジェクトの紹介でした。

よくある質問

Q. この研究は何を調べていますか？

A. この研究は、歯や舌など口腔内の環境が首や肩の筋肉の緊張に影響する可能性を調べています。

Q. クラウドファンディングはいつまで支援できますか？

A. CAMPFIREでの支援募集は4月30日までです。

Q. 集まった支援金は何に使われますか？

A. 集まった資金は、研究活動、データ収集、分析、研究発信などに活用されます。

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