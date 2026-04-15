車で運びやすい収納拠点！ ランドピア「スペースプラス各務原蘇原」

記事ポイント スペースプラス各務原蘇原が岐阜県各務原市で利用を開始し、1.5畳タイプを月額7,920円（税込）から使えます。スペースプラス各務原蘇原は24時間利用でき、車を収納スペース近くまで乗り入れられるため荷物の出し入れがしやすい施設です。ランドピアはオープン記念として、賃料6ヶ月半額キャンペーンを実施しています。 スペースプラス各務原蘇原が岐阜県各務原市で利用を開始し、1.5畳タイプを月額7,920円（税込）から使えます。スペースプラス各務原蘇原は24時間利用でき、車を収納スペース近くまで乗り入れられるため荷物の出し入れがしやすい施設です。ランドピアはオープン記念として、賃料6ヶ月半額キャンペーンを実施しています。

ランドピアが、岐阜県各務原市で屋外型トランクルーム「スペースプラス各務原蘇原」の提供を始めています。

スペースプラス各務原蘇原は、収納場所を増やしたい人や仕事道具の保管先を探している人に使いやすい施設です。

オープン記念の賃料6ヶ月半額キャンペーンも利用できます。

ランドピア「スペースプラス各務原蘇原」

施設名：スペースプラス各務原蘇原所在地：岐阜県各務原市蘇原青雲町5丁目24-1南隣アクセス：JR高山本線 蘇原駅より徒歩19分利用料金：1.5畳タイプ 月額7,920円（税込）からキャンペーン：賃料6ヶ月半額キャンペーン実施中

スペースプラス各務原蘇原は、季節用品やアウトドア用品、引っ越し時の荷物をまとめて保管したいときに役立つ屋外型トランクルームです。

ランドピアは2026年4月に施設をオープンし、利用しやすい料金とキャンペーンで新規利用を後押ししています。

屋外型トランクルーム

利用時間：24時間利用可能搬入方法：車で収納スペース近くまで乗り入れ可能個人利用例：タイヤ、スタッドレス、扇風機、アウトドア用品、引っ越し荷物の保管法人利用例：建設資材、工具、営業備品、在庫商品、イベント資材の保管

屋外型のつくりは、重い荷物や大きな荷物を運ぶ場面でも出し入れしやすい点が魅力です。

スペースプラス各務原蘇原は、家庭の収納不足を補いたい人だけでなく、事業用の保管スペースを確保したい法人にも使いやすい施設です。

スペースプラス

スペースプラスは、全国41都道府県で559店舗を展開するセルフストレージサービスです。

ランドピアは屋外型トランクルームを中心に、個人利用から法人利用まで幅広い収納ニーズに対応しています。

スペースプラス各務原蘇原は、自宅に置ききれない荷物を整理したい人にとって便利な選択肢です。

車で近くまで行ける屋外型の使いやすさは、日常使いでも仕事用でも大きな助けになります。

賃料6ヶ月半額キャンペーンを活用すると、初期の負担を抑えて始めやすい点もうれしいところです。

スペースプラス各務原蘇原の紹介でした。

よくある質問

Q. スペースプラス各務原蘇原はいつでも利用できますか？

A. スペースプラス各務原蘇原は24時間利用できます。

Q. スペースプラス各務原蘇原ではどのような荷物を保管できますか？

A. スペースプラス各務原蘇原では、タイヤや扇風機などの季節用品、アウトドア用品、引っ越し荷物のほか、建設資材や営業備品、在庫商品なども保管できます。

Q. オープン記念キャンペーンの内容は何ですか？

A. ランドピアは、スペースプラス各務原蘇原で賃料6ヶ月半額キャンペーンを実施しています。

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