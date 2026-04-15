衆参両院は１５日、安定的な皇位継承に関する与野党の全体会議を約１年ぶりに再開し、各党・会派が意見を表明した。

森衆院議長は「今国会中に皇室典範改正案の成立にこぎ着けたい」との考えを示し、中道改革連合に対し、１か月後をめどに党の見解をまとめるよう要請した。

衆院議長公邸で開かれた会議には、衆参両院の正副議長と１３の党・会派の代表者が出席し、中道改革とチームみらいが初めて参加した。各党・会派は、政府の有識者会議が２０２１年にまとめた〈１〉女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する〈２〉旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える――の２案への見解を表明した。

〈１〉については、中道改革やみらいを含め、主要政党の大半が賛成した。結婚後の女性皇族の夫と子に皇族の身分を与えることに関しては、自民党や国民民主党、公明党などが反対した。中道改革は「意見が分かれており、引き続き合意形成を図る」と述べるにとどめた。

〈２〉には自民、日本維新の会、国民民主、参政、公明の各党などが賛成した。中道改革は「賛成意見が多数」としつつ、集約には至っていないと説明した。立憲民主党は「極めて慎重な検討が必要だ」と指摘した。共産党は議論の白紙化を求めた。

中道改革の笠浩史氏は会議後、記者団に「（次回の）全体会議には考え方をまとめて臨みたい」と語った。５月中にも開かれる次回会議で同党が意見を表明した後、衆参両院の正副議長が意見集約に向けた調整に入る見通しだ。