遺体で発見の安達結希さんの父親の逮捕状を請求　容疑は死体遺棄　警察は複数の親族から事情を聞く　【京都小学生不明　きょうの動きまとめ】

京都府南丹市で11歳の安達結希さんの遺体が見つかった事件で、警察は15日夜、死体遺棄容疑で安達さんの父親の逮捕状を請求した。

警察は15日朝から安達さんの自宅を死体遺棄容疑で家宅捜索していた。自宅では複数の捜査員がメジャーを使った距離や長さを計測して記録を取ったほか、カメラで撮影する様子も見られた。自宅周辺には規制線が引かれ、静かな山間にある自宅近くには多数の警察官が並び、物々しい風域となった。

さらに警察は15日、複数の親族から任意で事情も聞いていた。

安達さんを車で小学校付近まで送り、3月23日午前8時ごろに降ろしたあと行方不明になったという父親の説明から始まった捜索と遺体の発見。事件は、警察が被害者である安達さんの父親に死体遺棄容疑で逮捕状を請求するという局面に至った。

3月23日朝、安達さんの父親は小学校に安達さんを車で送ったと説明したが、安達さんは登校しておらず、学校周辺の防犯カメラにも安達さんの姿は写っていなかった。バスや電車を使った形跡もなく、目撃証言もなかった事から、捜索活動は難航した。

そして行方不明となってから6日後の3月29日、小学校から約3km離れた峠道で、親族が安達さんの黄色い通学カバンを発見した。

その前日を含め、付近を消防団が捜索した際にはカバンは見つからなかったという。

発見の経緯や、発見場所の不自然さに地元住民から疑問の声が上がるなか、警察はカバン発見現場近くの池も捜索。7日には安達さんの自宅近くの山を捜索した。

19日目となる4月10日には、警察は前日に続いて小学校から自宅のある方向へ約6キロ離れた山中に規制線を張って捜索。

小学校では、安全管理のために、これまで原則禁止であった緊急用の携帯電話などの持ち込みが許可されたという。

そして4月12日には、当日に安達さんが履いていたとみられる靴が見つかった。発見場所は、小学校から約6km離れていて、3月29日に通学かばんが見つかった山からも5kmほど離れた山中。

現場周辺では、4日前から警察が規制線を設けて捜索活動を続けていた。

13日には、小学校から南西に2kmほど離れた山林で、あお向けに倒れた状態の小柄な遺体が見つかり、司法解剖の結果遺体は安達さんと確認された。

司法解剖の結果、死亡したのは3月下旬ごろとみられ、死因は不詳だった。警察は明らかな刺し傷など遺体に大きな外傷は確認されていないとしている。

遺体が見つかった場所は、安達さんが通っていた園部小学校から南西に約2kmの山林。

先に見つかっていた安達さんのものとみられる通学かばんや靴の発見場所とは距離が離れていた。

遺体は埋められた状態ではなく、落ち葉などもかかっていなかった。

そしてきょう15日、警察は安達さんの自宅を死体遺棄容疑で家宅捜索するとともに、複数の親族から任意で話を聞いていた。