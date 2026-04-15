ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」が１５日、都内で行われたヘアケアブランド「Ｌｉｎｏｎ」新シャンプー・トリートメント発表会に出席した。

１７日にデビュー２周年の節目を迎える。ブランドの商品にちなみ、これからも真っすぐ貫き通したいことを問われると、ＴＳＵＺＵＭＩは「感謝を忘れない」と宣言。「どうしても『慣れ』っていうものが出てきてしまうので、感謝、あいさつを忘れず、私のために動いてくれる人がいた時は必ず『ありがとうございます』という言葉を忘れないように、ということを日々心がけておりますので今後も貫いていきたい」と胸に刻んだ。

グループのポジティブ番長というＲＩＮＯＮは「いつもポジティブでいること」とフリップに記した。「チーム内の空気も大事ですし、１人が明るかったら、つられて（他の人も）明るくなるということもあることも実際あるので、これからもいつもポジティブに自分が一番かわいいと思っていきたい」と誓った。

イベントの最後には、リーダーのＭＯＭＯＮＡが「ここまで歩んでこれたのは今、応援してくださっているファンの皆さんのおかげです」とあいさつ。３年目に向けて「ＹＯＵ：ＭＥ（ファンの総称）のみんなに、まずは私たちの本業である音楽活動を通して、たくさんのＹＯＵ：ＭＥに会いに行けたらなと思っています」と意気込みを語った。

この日は、同ブランドのアンバサダーに就任したことを報告。メンバーのＲＩＮＯＮはブランド名と名前の読み方が同じことに縁を感じ「運命だと感じた。ご一緒できるなんて思っていなかったので、本当にうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せた。