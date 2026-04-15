超特急の森次政裕が１５日、都内で行われたドラマ「あの夜、社長の子どもを授かりました」（１６日スタート、木曜・深夜０時５９分、ＭＢＳほか）第１話先行上映＆トークイベントに元日向坂４６の佐々木美玲と出席した。

献身的で自己評価が低いヒロイン（佐々木）と、一途（いちず）なな愛を注ぐ御曹司（森次）が繰り広げる、一夜の過ちから始まる溺愛ラブストーリー。今作がドラマ初主演の森次は、メンバーからお祝いされたようで「シューヤはＬＩＮＥでもメッセージをくれた。他のメンバーも会った時に『おめでとう』って祝ってくれたりしました」と振り返った。

業界大手グループ会社の御曹司を演じるが「僕とはかけ離れたようなキャラクター。普段はふざけたがりで、感情が表に出るタイプなので、真逆の役を演じる上で、声のトーンやしぐさを撮影期間中は意識して挑みました」と役作りを回顧。サプライズで登壇した共演の和田雅成は、撮影中の森次について「撮影の合間もずっと（練習を）やっている。本当にまじめに向き合っているなと思いながら見てました」と努力家ぶりを言及。森次も「（和田は）優しく教えてくださった」と感謝した。

ドラマの内容にちなみ「実はこの人、◯◯だった」というテーマでトークを展開。ダブル主演の佐々木は森次について「色んなところにいろんなものを置いてきます。洗面台とかに（飲料）水や歯磨きを置いて、自分の家だと思っているんだなと見てました」と暴露。ファンも知らない一面を明かされ、森次は「演技に集中しすぎて、（飲料）水や台本をどこに置いたのか覚えていない。スタッフや演者の皆さんに助けられました」とタジタジだった。