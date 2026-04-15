神木隆之介さん（32）と浜辺美波さん（25）がゴジラシリーズ最新作となる『ゴジラ-0.0』で続投することが発表され、2人が作品への思いをコメントしました。

映画は、アメリカの第96回アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』の2年後の世界が舞台。公開日は11月3日に決定し、さらに北米でも11月6日に公開されるということです。

ゴジラに立ち向かう主人公・敷島浩一を神木さんが、ゴジラに襲われながらも奇跡的に一命をとりとめた典子を浜辺さんが前作から続投して演じます。

■神木隆之介「一生懸命尽くしました」

神木さんは「僕の人生の大切な作品の一つである『ゴジラ-1.0』のその2年後を舞台にした映画に参加することができてこの上ない幸せです。そして再び山崎貴監督、チームの皆様とお仕事ができたことを誇りに思っています」と喜びのコメント。

さらに、「自分の大切な役の1人でもある敷島浩一を再び演じられて、さらに敷島浩一のことを理解できたように思えます。たくさんの方に愛されているゴジラ作品に参加させていただくプレッシャーは前作と変わらずありますが、とにかく観（み）ていただいた皆様、そして、ゴジラを愛している皆様に楽しんでいただけるように一生懸命尽くしました」と思いを伝えています。

また、浜辺さんは「前作に続き、典子として『ゴジラ-1.0』の世界で存在できることに感謝しています」とコメントし、「私自身は、最初に脚本を読んだとき、驚きと衝撃が走ったのを覚えています。え?!まさか!!これを?!と今作もとんでもないなあと空を仰ぎました」と明かしています。