俳優・新川優愛さん（32）が15日に都内で行われた『2027ミス・ティーン・ジャパン開催発表会』に平祐奈さん（27）、モデルでタレントのトラウデン直美さん（26）とともに応援アンバサダーとして登場。意外な特技があることを明かしました。

『ミス・ティーン・ジャパン』は、芸能界を目指す人を対象としたオーディション。審査の場では特技などを披露し、選ばれると芸能プロダクションからスカウトされ、デビューのチャンスが与えられます。今年は13歳から19歳を対象とし、10月11日に東京で決勝大会が開催される予定です。

■新川優愛「あたかも自分が歌っているように振る舞える」

今オーディションに出るならどんな特技を見せるか聞かれた新川さんは「私何も披露できることがなくて、ただ歌は歌えないんですけど口パクがうまいんですよ」と告白。また、「口パクの十八番（おはこ）とかあるんですよ。原曲、本当にある世に出ている有名な曲に合わせてあたかも自分が歌っているように振る舞える」と説明し、「これはやり続けて9年くらいになる」と明かしました。

新川さんの特技を2人は知らなかったようで、平さんは「知らないです。今日初耳でした」とコメント。トラウデンさんは「こっそり後で見せてください」とお願いし、新川さんは「いいですよ」と笑顔で応じていました。