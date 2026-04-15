日本最高峰のバレーボールリーグへ フラーゴラッド鹿児島に東京の企業が出資

鹿児島県日置市を本拠地とするフラーゴラッド鹿児島が、2026-27シーズンから「SVリーグ」への参戦を果たすことが決定しました。

そのフラーゴラッド鹿児島の運営会社・フィールドエックスへ、地方創生を推進する株式会社チェンジホールディングス（本社・東京 以下「チェンジHD」）が出資し、経営基盤を強化することも同時に発表されました。

発足わずか4年でVリーグ初代王者に

フラーゴラッド鹿児島は、2021年に鹿児島県初のプロバレーボールチームとして始動しました。2022年にはチーム運営会社・株式会社フィールドエックスを設立し、2023-24シーズンのV.LEAGUE DIVISION3で初参戦ながら初優勝を達成。さらに2024-25シーズンの新V.LEAGUEでは初代年間王者に輝き、急成長を遂げてきました。

現在は日置市を本拠地に、県内8自治体とサブタウン協定を締結し、学校訪問やバレーボール教室など地域に根ざした活動を続けています。

チェンジHDが出資、経営基盤を強化

今回のSVリーグ参戦発表に合わせて、チェンジHDがフィールドエックスへ出資し、同社を連結子会社化することも明らかになりました。

チェンジHDは、ふるさと納税事業「ふるさとチョイス」や、自治体DX事業などを手がける企業です。2003年に株式会社チェンジとして設立され、2018年から東証一部（現プライム市場）に上場しています。

創業メンバーで、チェンジHDの代表取締役を務める福留大士社長は、日置市出身です。

チェンジHDは、フラーゴラッド鹿児島を「地域経済を活性化させる中核的な資産（地域IP）」と位置づけ、チームの経営強化と鹿児島の地域活性化を同時に推進していく方針です。

フラーゴラッド鹿児島 小園康夫代表「競技面・事業面で成長図る」

フィールドエックスの小園康夫代表は「日置市にゆかりのある同社の福留大士社長に本挑戦へご共感いただいたことを、大変心強く感じております。この出資を契機に、競技面・事業面の双方でさらなる成長を図り、地域に一層貢献できるクラブを目指してまいります」とコメントしています。

チェンジHD 福留大士社長「地方での持続可能なスポーツ経営モデルに」

チェンジHDの福留大士社長は「競技力の向上と地域との連携を両立させた持続可能なスポーツ経営モデルの構築に取り組み、地域スポーツの発展と地方創生の実現を精一杯推進してまいります。

スポーツの力によって地域に新たな活気と誇りを生み出し、フラーゴラッド鹿児島、そして鹿児島県の皆さまとともに、この地から新しい価値を創出してまいります」と意欲を示しています。

日置市長「鹿児島から世界を目指すシンボル」

地元・日置市の永山由高市長は、「フラーゴラッド鹿児島は、鹿児島の地方都市から世界を目指す挑戦のシンボル」と称え、ホームタウンとして、今後もサブホームタウンの各市と連携しながらチームを支援していく姿勢を示しています。

SVリーグで目指す姿とは

クラブは今回のSVリーグ参戦を「新たな成長ステージへの挑戦」と位置づけており、選手・スタッフ体制の充実、ホームゲーム運営の高度化、クラブブランド価値の向上などを段階的に進めていく計画です。

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