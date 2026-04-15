◆ファーム・リーグ ハヤテ１―３巨人＝５回降雨コールド＝（１５日・静岡）

巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が、２軍降格後初登板で３回１失点。再出発でレベルアップを誓った。

今季は３月２９日の開幕３戦目・阪神戦（東京ドーム）でプロ初登板初先発したが、２回０／３を３安打５四死球５失点。翌３０日に登録抹消された。降格後は「とにかくボールを握って、いかにいいボールを投げられるかをイメージしていた」と、心身共にリフレッシュした状態で新たな一歩を踏み出した。

雨が降る悪条件でも力強く腕を振り、課題のコントロール面でも与えた四死球は１つ。３イニングをテンポ良く３５球で投げきった。「久しぶりの登板だったので、しっかりゾーンの中に投げることをテーマにした。課題は残っているので、まだまだこれからです」と汗を拭った。

この日は３イニングのみだったが「長いイニングを投げられる体力をつけて、ゲームを作る力も磨きたい。次はもっと長いイニングを投げられるように頑張ります」。１軍再昇格、プロ初勝利へ、まずは２軍で土台を築き上げる。