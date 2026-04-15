東野圭吾さん原作で松村北斗さんと今田美桜さんがW主演する映画『白鳥とコウモリ』の追加キャストとして、三浦友和さんと中村芝翫さんが出演することが発表され、2人のコメントが公開されました。

小説『白鳥とコウモリ』（幻冬舎文庫）は、『容疑者Xの献身』、『白夜行』などで知られるミステリー界の巨匠・東野圭吾さんが、“罪と罰”をテーマに執筆。解決したはずの殺人事件をめぐって、容疑者の息子と被害者の娘が手を取り合い真相に向かっていく物語です。

三浦さんは松村さん演じる倉木和真の父で、容疑者として浮上した男・倉木達郎を、中村さんは今田さん演じる白石美令の父で、善良な弁護士・白石健介を演じています。

■三浦友和さんのコメント

今回の出演に三浦さんは「原作を発売当時に読んでいたこともあり、オファーを受けた際は、こんな厚い本をどう脚本にするんだろうと思いましたが、削ぎ落としたというよりも絞り込んでいて、すごく重みのあるものになっています。倉木達郎は、本作のカギを握る人物ですので非常に難しく、彼の真意は映画を観（み）ていただくしかないと思っています。今回の見どころは、刑事や探偵ではなく、容疑者の息子と被害者の娘が事件を紐（ひも）解いていくところです。その二人の関係性が後々どうなっていくのかも、ぜひ劇場で体感していただきたいです」とコメントしました。

■中村芝翫さんのコメント

中村さんは「久しぶりに映画に出させていただきまして、やっぱり現場がいいですね。現場に流れている空気感がとても心地よく、ゆっくり監督とも話すことが出来（でき）てキャメラマンも大変素敵（すてき）ですし、素晴らしい時間でした」と撮影を振り返り、「大変に奥深い人の心のひだ、また思いのひだを皆様にも存分に味わっていただけたらと思います」とコメントしました。

映画『白鳥とコウモリ』は、9月4日（金）全国公開される予定です。