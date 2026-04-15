【国際親善試合】アメリカ代表 0−1 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）

【映像】敵将も唸った「衝撃ゴラッソ」（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW浜野まいかが決めた衝撃のゴラッソには、敵国であるアメリカ女子代表の指揮官も惜しみない賛辞を送った。

パリ五輪金メダルの現世界王者との3連戦でアメリカ遠征中のなでしこジャパン。4月12日の第1戦は1−2で敗れたものの、4月15日の第2戦はスタメン9人を変更しながら、27分にFW浜野まいかがスーパーゴールを決めて1−0で勝利を収めた。

右ウイングで先発した浜野は27分、圧巻のゴールを叩き込む。敵陣でボールを奪取すると、そこからFW田中美南、MF長野風花、FW土方麻椰とパスを繋ぎ、ボックス右に入ってきた浜野にボールが戻ってくる。

すると浜野は、大きなモーションのキックフェイントでDFリリー・リールを完全に翻弄。左足に持ち替えてからコンパクトに振り抜くと、強烈なシュートはGKファロン・タリスジョイスの手を弾いてニア上に突き刺さった。

見事な決勝弾で世界女王撃破の立役者となった浜野だが、試合後の記者会見ではアメリカのエマ・ヘイズ監督も彼女のプレーを大絶賛。イングランド出身で世界的名将であるヘイズ監督は、2023年に浜野がチェルシーへ完全移籍した際の指揮官であり、彼女のポテンシャルを高く評価してきた恩師でもある（現在の浜野はトッテナムにレンタル移籍中）。

「素晴らしい才能の持ち主」

記者から浜野のパフォーマンスと成長について問われたヘイズ監督は、笑顔を交えながら次のように語った。

「ああ、まいかね。もう、まいかのことは大好きですよ（笑）。彼女は素晴らしい才能の持ち主です。今夜のプレーを見ればわかるように、スペースを見つけ出す知性があり、技術力はまさにトップクラスです」

またヘイズ監督は「チェルシーに加入してからはイングランドのフィジカルに適応する必要がありましたが、彼女には高いサッカーIQが常に備わっていました。今日の彼女は常に我々の脅威でしたね。日本の攻撃を美しくリンクさせていたと思います」と続け、さらに「彼女が国際舞台のこのレベルで活躍するのを見ても、私にとってはまったく驚きではありません。彼女にはとても、とても明るい未来が待っていますよ」と教え子の活躍を喜んだ。

1勝1敗で迎える日本とアメリカの第3戦（日本時間4月18日10時キックオフ予定）でも、浜野は恩師ヘイズをさらに驚かせるような活躍を見せることができるか。要注目だ。

（ABEMA／なでしこジャパン）

