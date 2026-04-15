日経225先物：15日22時＝30円安、5万8330円
15日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円安の5万8330円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万8134.24円に対しては195.76円高。出来高は3392枚となっている。
TOPIX先物期近は3787.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.17ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58330 -30 3392
日経225mini 58315 -40 64001
TOPIX先物 3787.5 +7 5111
JPX日経400先物 34260 +40 244
グロース指数先物 757 +0 383
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3787.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.17ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58330 -30 3392
日経225mini 58315 -40 64001
TOPIX先物 3787.5 +7 5111
JPX日経400先物 34260 +40 244
グロース指数先物 757 +0 383
東証REIT指数先物 売買不成立
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