　15日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円安の5万8330円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万8134.24円に対しては195.76円高。出来高は3392枚となっている。

　TOPIX先物期近は3787.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.17ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58330　　　　　 -30　　　　3392
日経225mini 　　　　　　 58315　　　　　 -40　　　 64001
TOPIX先物 　　　　　　　3787.5　　　　　　+7　　　　5111
JPX日経400先物　　　　　 34260　　　　　 +40　　　　 244
グロース指数先物　　　　　 757　　　　　　+0　　　　 383
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース