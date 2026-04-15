4月22日（水）「上田と女が吠える夜」

ダマされやすい女と疑り深い女

生成AIによる動画やフェイクニュースなどが増え

本物を見抜くリテラシーが試される時代に

何かとダマされてしまう女とどんなデマにもダマされない疑り深い女が大集合！

「ダマされやすい女と疑り深い女」

◆SNSの認証バッジ欲しさで…偽DMへ本人確認書類を送っちゃった高橋成美

◆名前バレが怖い井桁弘恵 友だちには下の名前で呼ぶようにしてもらう

◆レビューの文字は全部信じてしまう平愛梨

◆親友に恋愛相談をしていたゆうちゃみ まさかの事実に驚愕

◆大災害の予言を信じて一泊60万円の宿に家族で宿泊したはるな愛

◆枡田絵理奈はスマホにクレジットカード情報を登録したくなく４枚分暗記

◆厄払いに行ったからTHE W2024で優勝できたと信じているにぼしいわし・にぼし

◆疑り深いにぼしいわし・いわしは長期間行われる渋谷駅の工事すら疑う

◆高橋成美が上田晋也とテレパシー！？

◆矢本悠馬 俳優だからこそ生成AIにはダマされたくない！

お楽しみに！



MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・若槻千夏・ファーストサマーウイカ

SPゲスト

矢本悠馬

テーマゲスト（五十音順）

井桁弘恵・平愛梨・高橋成美・にぼしいわし・はるな愛・枡田絵理奈・ゆうちゃみ