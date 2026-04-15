京都府南丹市の小学生、安達結希さん（１１）。３月２３日午前８時ごろ、父親が安達さんを車で学校のそばまで送り届けたとされています。

【現場写真】「家宅捜索」はじまる…行方不明男児の自宅周辺の様子は?（15日16時45分ごろ）

「車で登校する児童は、グラウンド横の道を通って、正面玄関から建物に入ることが多いということです」（３月２６日・記者リポート）



しかし学校によりますと。

教室に安達さんの姿がない

23日は午前８時半すぎの時点で、教室に安達さんの姿がなく、午前１１時４５分ごろ、担任が母親に電話連絡をしたことで、行方がわからなくなっていることが発覚。すでに両親は安達さんを迎えに、校門で待っていたということです。

学校の防犯カメラに安達さんの姿は映っておらず、警察と消防などが学校周辺などを捜索しましたが、有力な情報はありませんでした。

そんな中。

6日後にランリュック発見

「リュックがみつかった現場付近では今日も規制線が張られています」（3月31日・記者リポート）

事態が動いたのは、６日後の３月２９日。安達さんの親族が、小学校から北西に約３キロ離れた山の中で、「ランリュック」通学用かばんを見つけました。ただこれについて不可解な点も残ります。

不明翌日など3日間の捜索で見つからず

かばんが見つかった付近は行方不明発覚の翌日２４日と２５日、そして、かばん発見の前日２８日の午前中にも捜索が行われていたのです。

捜索に加わった地元南丹市消防団の野中大樹消防団長は「２４日、２５日。何一つできていませんね」「（２８日に）もう１回だけくまなく捜してほしいということで、結局何の手がかりもなく終わりました」と話します。（4月1日）

「真っ暗ですよ。私らよう行かんもん」

この場所について地元の人は「あんなところ地元の人でも通りませんわ」「１人で行くような道ではないですわ」「（夜は）真っ暗ですよ。こんなところ怖い、私らよう行かんもん」などと指摘します。

捜査関係者によりますと、安達さんは行方不明以降、バスや電車など利用した形跡はなく、周辺の防犯カメラにも姿が確認できていないということです。

山中捜索、シャベルで地面を掘る

警察はその後もかばんが見つかった山中や周辺の池、自宅周辺なども捜索しましたが、安達さんの手がかりとなるものは見つかりませんでした。



警察は小学校から南西に約６キロ離れた山中のエリアで捜索を続け、シャベルで地面を掘るなどして手がかりを探したところ…。

4月12日 黒色の靴が見つかる

「鑑識がテントの下で作業をしています。時折ライトを当てて調べているようです」（カメラマンリポート）

4月12日に山道の周辺で黒色の靴が見つかります。捜査関係者によりますと、安達さんが履いていた靴と特徴がよく似ているといいます。この場所について近くに住む人は。

「（子どもが来るような場所？）ではないですね。車が入れないようにゲートとかしてますので。まさかやと思いましたけど安達さんの靴やったらえらいこと」

4月13日 遺体が見つかる

「南丹市の山中です。今夜、動きがありました」（カメラマンリポート）

13日夕方、小学校から南西におよそ２キロの山林で、子どもとみられる遺体が見つかりました。警察によりますと、発見された遺体は仰向けで倒れていて、埋められたり隠されたりするような形跡はなかったということです。

警察は、遺体の状態から「死後、相当な期間が経っている」としました。

「においも何も分からなかった」

近くに住む男性は、遺体が見つかる２日前にもこの場所を訪れたといいます。「土曜日はちょうどあの場所に行って山菜を採っていた。その場所にいました。その場所にいたんですが、においとか変化、おかしいなというのは一切感じなかった」

「私の親父は（発見日当日も）午前中に２回犬の散歩で歩いています。その時に何か気づいた？と聞いたら、においも何もないし分からなかった、まさかまさかと（言っていた）」

4月14日 身元判明

「きのう山林で見つかった遺体は行方不明となっていた南丹市立園部小学校の安達結希さんと判明しました」（14日・記者リポート）

警察によりますと、司法解剖の結果、安達さんの死因は不詳で、鋭利な刃物による刺し傷や切り傷などは確認されておらず、着用していた衣服にも目立った損傷はなかったということです。

また、死亡したのは３月下旬とみられると発表しています。

4月15日 死体遺棄容疑で男児宅を捜索

そして安達さんが遺体で見つかったことを受け、警察は15日朝から、安達さんの自宅に死体遺棄の疑いで家宅捜索に入りました。

警察は引き続き、安達さんの死亡の経緯について調べています。