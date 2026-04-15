「毎日同じバッグ使ってる」って人に！【AMERICAN HOLIC】で買い替えたい「おすすめバッグ」

コーデの印象を変えることもあるバッグ。毎日同じバッグを使っているなら、この春を機会に新調してみては？ 今回は、デイリーに使いやすくおしゃれ見えも叶いそうな「おすすめバッグ」と、マッチする春らしいコーデを紹介します。2,000円台の手に取りやすい価格にも注目！

ピンクバッグで一気にコーデが春ムードに

【AMERICAN HOLIC】「パテッドホリホリトートバッグ」\2,691（税込・セール価格）

ピンク × アイボリーの上下に、存在感のある大きめサイズのピンクトートを組み合わせた春らしい着こなし。淡い色合いのバッグなので派手見えしすぎず、大人コーデにも取り入れやすそうです。パデッド素材なので、ノートPCやタブレットなどの持ち運びにもおすすめ。

カジュアルコーデを大人っぽく格上げする黒バッグ

【AMERICAN HOLIC】「ワンハンドルフラップショルダー」\2,513（税込・セール価格）

きちんと感のあるレザー調素材の黒バッグは、オンオフ問わずさまざまなシーンで活躍してくれる優秀アイテム。カジュアルなジーンズスタイルも、大人顔に引き締めてくれます。こちらは、個性的な立体フォルムに上品なワンハンドルがポイント。長財布が入る使いやすいサイズ感です。

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Writer：licca.M