『響け！ユーフォニアム』最終楽章 前編、第1週・第2週の入場者プレゼント発表
アニメ『響け！ユーフォニアム』シリーズ完結編となる『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編（24日公開）の第1週・第2週入場者プレゼント情報が15日、東京・新宿ピカデリーにて開催された完成披露上映会にて発表された。
【画像】大人びた表情で横たわる12人…『響け！ユーフォニアム』入場者プレゼント
第1週・第2週の入場者プレゼントは、2023年に劇場上映された特別編でも好評を博した「スタンドビジュアルカード」。24日からの第1週目は久美子、葉月、真由、あすか、夏紀、沙里の全6種よりランダムで配布。5月1日からの第2週では麗奈、緑輝、奏、香織、優子、梨々花の全6種がランダムで配布される。
イラストは、白いワンピースをまとった彼女たちが誕生花とともに横たわる、大人びた描き下ろしビジュアルで、人気キャラクターたちの新たな魅力が詰まった特別なアイテムとなっている。なお、本特典は先着・数量限定のため、なくなり次第終了となる。
また、完成披露上映会内では、『響け！ユーフォニアム』シリーズの過去劇場版および特別編のYouTubeプレミア公開も発表された。19日から5日連続での公開を予定しており、シリーズの歩みを振り返りながら、完結編へと向かう物語を改めて楽しめる機会となっている。
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズで、北宇治高校吹奏楽部を舞台に主人公・黄前久美子が奮闘する青春ストーリー。2015年4月にテレビアニメ1期の放送を開始してから、テレビアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、昨年で10周年を迎えた。そしてこの『最終楽章 響け！ユーフォニアム』にて堂々の完結となる。
【画像】大人びた表情で横たわる12人…『響け！ユーフォニアム』入場者プレゼント
第1週・第2週の入場者プレゼントは、2023年に劇場上映された特別編でも好評を博した「スタンドビジュアルカード」。24日からの第1週目は久美子、葉月、真由、あすか、夏紀、沙里の全6種よりランダムで配布。5月1日からの第2週では麗奈、緑輝、奏、香織、優子、梨々花の全6種がランダムで配布される。
また、完成披露上映会内では、『響け！ユーフォニアム』シリーズの過去劇場版および特別編のYouTubeプレミア公開も発表された。19日から5日連続での公開を予定しており、シリーズの歩みを振り返りながら、完結編へと向かう物語を改めて楽しめる機会となっている。
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズで、北宇治高校吹奏楽部を舞台に主人公・黄前久美子が奮闘する青春ストーリー。2015年4月にテレビアニメ1期の放送を開始してから、テレビアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、昨年で10周年を迎えた。そしてこの『最終楽章 響け！ユーフォニアム』にて堂々の完結となる。
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