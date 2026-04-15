元ヤクルト監督の古田敦也氏が、１５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏、オリックスでプレーしたＴ―岡田氏を招き、使用するバットへのこだわりについて語った。

古田氏は「バットってどうですか？何グラムくらい？最近はみんな軽いのを持つって」と話を振ると、Ｔ―岡田氏は「僕もだんだん軽くなっていきましたね。最初９００（グラム）くらいを使っていたんですけど、終わりの３年、４年は８８０ないくらいとか…」と年々軽いバットを使うようになったと説明。

古田氏は「僕らの頃って軽くて９１０。９２０くらいは当たり前。重めの人は９３０を持ってて」と現役時代だった９０年代から２０００年代のバット事情を語ったが、Ｔ―岡田氏は「最近ピッチャーの球速いんで…。バットを重いと感じたときに振ろうとしてしまうので。体あおっちゃうといいますか」と体が浮き上がってしまうような動作で説明。１６０キロを超えるようなストレートに対応するために、軽いバットを持つと力説した。

自身のバットの元になった型については、近鉄、巨人などで活躍し本塁打王に４度輝いたタフィ・ローズ氏のものであると明かすと、古田氏は「なんか若干トルピード入ってる感じだよね」と昨季流行した魚雷バットで「ちょい詰まりくらいが一番飛ぶ感じ」と話すと、古田氏は「あ〜分かる分かる。ラミ（レス）とかもそんな感じだった」と納得していた。