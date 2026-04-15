4月で熊本地震から10年。現在、熊本を拠点に活動しているタレントのスザンヌさん（39）。地震が転機になったという、地元への恩返しのために始めた新たな挑戦を取材しました。

スザンヌさんは、2000年代にバラエティー番組やクイズ番組などで活躍。2015年に長男とともに地元・熊本に戻った翌年に、地震が発生。直前に始めていたカフェの経営を断念するなど、スザンヌさんが住む熊本市でも大きな被害となりました。

■「いろんな人とお話ししたり、炊き出しで手渡しして」 復旧に尽力

震災直後の状況について、スザンヌさんは「家の中もぐちゃぐちゃだったんですけど。あまり実感できないまま、とにかくガラスとか集めて作業をしていました」と明かしました。自身も被災するなか、避難所の様子や物資の状況などを発信し続けたスザンヌさん。炊き出しへの参加や、イベントに出演し募金活動を行うなど、熊本の復旧に尽力してきました。

当時の様子について「（当時2歳の）子供がいて、できることって本当に少なくて。がれきの片付けだったり、力仕事とかもなかなか難しいところもあるので。私ができることっていったら、いろんな人とお話ししたり、炊き出しで手渡しして笑顔を届けるっていうことかなって」と、何ができるかを模索したといいます。

■旅館の社長として新たな挑戦

そして現在、熊本を盛り上げる新たな活動をしています。2025年に熊本市河内町にオープンした旅館『KAWACHI BASE -龍栄荘-』です。古い旅館を約1億5000万円の私財を投じて、リノベーションしたといいます。さらに、カフェも併設され、取材したこの日はタイからの旅行客も。県内外から多くの利用客が訪れるスポットとなっています。

スザンヌさんは週に2・3度この旅館を訪れ、利用者への挨拶はもちろん、社長として商品や事業の企画などを行っています。旅館経営のきっかけは、地震の影響でカフェを一度やめてしまったことだといいます。

旅館経営のきっかけについて、「リベンジじゃないけど。いつかやりたいなって思っていたカフェ事業っていうことをさせたいってことと。あとは、たくさんの出会いとかがいろいろあって、この龍栄荘に出会えたので。始めたっていう感じです」と明かしました。

■熊本地震から10年 「大変だったなってことを話し出せるようになった」

地元・熊本を盛り上げる思いについて、「デビューして“熊本県出身のスザンヌです”っていうことで、いろんな番組にも呼んでいただいたりとかしたので。熊本のために恩返ししたいなっていう思いがずっとあったので。いつでも帰ってこられる場所、“ただいま”って言いたくなるような、そんな場所になったらいいなと思うので」と語りました。

熊本地震から10年たった今、スザンヌさんは「大変だったなってことを話し出せるようになった10年なのかなって。もっと大変な人がいたからっていって、言えなかったりとか、結構あったのかなと思うけど。みんなそれぞれにあった10年間を乗り越えてきたんだよってことを話せる節目の10年かなって思います」と思いを語りました。

（4月15日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）