家事がたまらない人が「夜にやること・やらないこと」。たまる人には“明確な原因”があった
「朝起きた瞬間から、キッチンに積み上がった食器を見てため息をつく……」そんな経験はありませんか？ 家事がたまらない人は、決して一日中掃除をしているわけではありません。大切にしているのは、夜のわずかな時間で行う「家事の負債を翌日に持ち越さない仕組み」です。
今回は、忙しい毎日の中でも「家事をためない人」が実践している「夜の習慣」と「夜やらないこと」を詳しくご紹介します。
▼1.「床にものがない状態」を5分で作る
出しっぱなしのリモコン、バッグ、読みかけの本。これらを定位置に戻す「5分間のリセットタイム」を設けます。床にものがないだけで翌朝の掃除機がけのハードルが下がり、「ついで掃除」がしやすくなる好循環が生まれます。
▼2.キッチンの「水気」をリセットする
一日の終わりに、シンク周りや蛇口の水分をクロスでサッと拭き取ります。水滴を残さないことで、水あかやヌメりの発生を根本から防ぎ、週末の「こすり洗い」という重労働をカットできます。注意点として、洗面台やシンクにメラミンスポンジを多用するのは避けましょう。表面に細かな傷がついてかえって汚れが入り込みやすくなるため、マイクロファイバークロスなどでの「拭き上げ」が最も効率的です。
▼3.翌日の「名もなき家事」を先回りする
「朝になってから考える」ことを減らします。
・炊飯器のタイマーをセットする
・翌朝の着替えを出しておく
・ゴミ袋をゴミ箱にセットしておく
これら一つひとつは数秒のことですが、朝の忙しい時間帯にこれらの「小さな判断」が積み重なると、脳が疲弊し家事が後回しになりやすくなります。夜のうちに「無意識で動ける状態」を作っておくのがコツです。
▼1.深夜の「本格的な片付け」
夜にスイッチが入ってしまい、クローゼットの整理や換気扇の掃除を始めてしまうのは逆効果です。夜家事の目的はあくまで「現状復帰（リセット）」。深追いして睡眠時間を削ると、翌日の集中力が欠け、結果的に日中の家事が滞る原因になります。「夜は維持、昼は改善」と割り切ることが大切です。
▼2.洗濯物の「放置」
「疲れたから明日干そう」と、洗い終わった洗濯物を洗濯機の中に放置するのは、家事をためる人がやりがちな最大のミスです。シワになり、雑菌が繁殖して臭いの原因になれば、結局「洗い直し」という二度手間が発生します。夜のうちに乾燥まで終わらせるか、室内干しを完了させるか、翌朝の起床時間に合うようにタイマーをセットして洗濯機を運転させるようにしておきましょう。
▼3.「なんとなく」スマホを見る
SNSを眺めている30分があれば、家事のリセットは余裕で終わります。家事がたまらない人は、「リセットが終わるまでスマホを見ない」あるいは「タイマーをかけて15分だけ家事に集中する」といった、時間管理のルールを持っています。
例えば、100円ショップなどの便利な収納グッズを賢く使い、「使ったモノはここに戻す」という動線を徹底するだけでも、夜の片付け時間は大幅に短縮されます。また、調味料などは小容量のものを選び、使い切るサイクルを早くすることで、冷蔵庫内の「管理の手間」そのものを減らすといった工夫も有効です。
夜の家事を「労働」ではなく、明日をスムーズに始めるための「システム点検」と捉え直してみましょう。翌朝、整った部屋で目覚める心地よさを一度味わえば、それが何よりのモチベーションになり、自然と「たまらない暮らし」へとシフトしていくはずです。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
今回は、忙しい毎日の中でも「家事をためない人」が実践している「夜の習慣」と「夜やらないこと」を詳しくご紹介します。
夜にやること：翌朝の自分の行動が最短で済むように家事がたまらない人の夜の行動は、すべて「明日の朝の自分」が効率的に動けるようにするためのものです。
▼1.「床にものがない状態」を5分で作る
出しっぱなしのリモコン、バッグ、読みかけの本。これらを定位置に戻す「5分間のリセットタイム」を設けます。床にものがないだけで翌朝の掃除機がけのハードルが下がり、「ついで掃除」がしやすくなる好循環が生まれます。
▼2.キッチンの「水気」をリセットする
一日の終わりに、シンク周りや蛇口の水分をクロスでサッと拭き取ります。水滴を残さないことで、水あかやヌメりの発生を根本から防ぎ、週末の「こすり洗い」という重労働をカットできます。注意点として、洗面台やシンクにメラミンスポンジを多用するのは避けましょう。表面に細かな傷がついてかえって汚れが入り込みやすくなるため、マイクロファイバークロスなどでの「拭き上げ」が最も効率的です。
▼3.翌日の「名もなき家事」を先回りする
「朝になってから考える」ことを減らします。
・炊飯器のタイマーをセットする
・翌朝の着替えを出しておく
・ゴミ袋をゴミ箱にセットしておく
これら一つひとつは数秒のことですが、朝の忙しい時間帯にこれらの「小さな判断」が積み重なると、脳が疲弊し家事が後回しになりやすくなります。夜のうちに「無意識で動ける状態」を作っておくのがコツです。
夜にやらないこと：完璧主義を捨て、負債を管理する家事がたまらない人は、夜に「頑張りすぎない」ことの重要性を知っています。最低限のことを効率的にやっているのです。
▼1.深夜の「本格的な片付け」
夜にスイッチが入ってしまい、クローゼットの整理や換気扇の掃除を始めてしまうのは逆効果です。夜家事の目的はあくまで「現状復帰（リセット）」。深追いして睡眠時間を削ると、翌日の集中力が欠け、結果的に日中の家事が滞る原因になります。「夜は維持、昼は改善」と割り切ることが大切です。
▼2.洗濯物の「放置」
「疲れたから明日干そう」と、洗い終わった洗濯物を洗濯機の中に放置するのは、家事をためる人がやりがちな最大のミスです。シワになり、雑菌が繁殖して臭いの原因になれば、結局「洗い直し」という二度手間が発生します。夜のうちに乾燥まで終わらせるか、室内干しを完了させるか、翌朝の起床時間に合うようにタイマーをセットして洗濯機を運転させるようにしておきましょう。
▼3.「なんとなく」スマホを見る
SNSを眺めている30分があれば、家事のリセットは余裕で終わります。家事がたまらない人は、「リセットが終わるまでスマホを見ない」あるいは「タイマーをかけて15分だけ家事に集中する」といった、時間管理のルールを持っています。
家事を「システム化」して、考えない仕組みを作る家事がたまる原因の多くは、「何をしようか」と考える時間にあります。
例えば、100円ショップなどの便利な収納グッズを賢く使い、「使ったモノはここに戻す」という動線を徹底するだけでも、夜の片付け時間は大幅に短縮されます。また、調味料などは小容量のものを選び、使い切るサイクルを早くすることで、冷蔵庫内の「管理の手間」そのものを減らすといった工夫も有効です。
夜の家事を「労働」ではなく、明日をスムーズに始めるための「システム点検」と捉え直してみましょう。翌朝、整った部屋で目覚める心地よさを一度味わえば、それが何よりのモチベーションになり、自然と「たまらない暮らし」へとシフトしていくはずです。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)