少しでも安心して暮らせるように、玄関のインターホンや防犯カメラが進化していて、全額補助の自治体もあるようです。そんな中、通販サイトの「アマゾン」も新商品を投入。最新のスマート家電、体験してきました。

【写真で見る】どれくらいくっきり？「4K」画質のインターホン

自治体の全額補助で買える防犯カメラも

東京・千代田区の家電量販店「ビックカメラ有楽町店」では、インターホンなど、玄関周りに設置する家電が約50種類販売されています。

例えば、Panasonicの「ドアホン」（VL-X50AHF、6万5340円 ※4月15日時点）。設定しておけば、チャイムが鳴ると…

「宅配業者の方は、置き配をしてください」



このように、自動で置き配を案内。

一方、設置に手間がかかりそうな防犯カメラですが、アンカーの「Eufy eufyCam C35」（T8110421、8990円 ※4月15日時点）はマグネット式で手軽に設置ができ、バッテリーで約3か月も動くそうです。

ビックカメラ有楽町店 セキュリティーコーナー 福原和馬さん

「新生活・お引越し・ひとり暮らしのお客様が増えてくる時期なので、防犯意識の高まりから簡単に取り付けができるものや録画ができるもの、そういった需要・問い合わせがかなり多い」

防犯面も期待 4Kでくっきり映るアマゾンのインターホン

出水麻衣キャスター:

実はビックカメラの担当者の方によると、防犯意識の高まりだけではなく、自治体による補助金制度などもあって、購入する方が非常に増えているそうです。

たとえば東京・世田谷区は、購入日や工事日が4月1日以降の防犯カメラや録画機能付きインターホンを対象に、なんと上限4万円の補助を行っています。



そんな中、世界最大級の通販サイト・Amazonが、家庭用のインターホンを発売しました。4月に発売されたばかりの「Ring防犯ドアホン プロ」（5万4900円）はスマートフォンに通知が来て、外出先でも、誰が来たのかを見ることができます。

※電気工事士による設置が必要

※一部機能の利用には別途サブスク登録が必要

しかも、カメラの画質が4K。段ボールの隅に書かれた文字も、ズームするとくっきり見えます。訪問する人の顔や名札まで見えると、少し安心につながっていくかもしれません。



また、外出先からもスマートフォン経由でやり取りが可能。さらに防犯面での活用も期待されており、不審者が現れても、しっかりとスマートフォンに通知してくれます。

アマゾンジャパン合同会社 Ring事業部 事業開発リーダー 瀬口雄介さん

「カメラセンサーのコンピュータービジョンで（人などの）動きを検知しています。オレンジの部分が荷物検知ゾーンで、青い部分が玄関前の検知ゾーンです」



「ただ見ているだけなの?」と不安に思うかもしれませんが、スマートフォンにあるボタンを押すと、サイレンが鳴ります。

アマゾンジャパン合同会社 Ring事業部 事業開発リーダー 瀬口雄介さん

「例えばお子様が帰宅されたときに、インターホンの呼び出しを押すことなく動きを検知して帰宅通知代わりに使えるなど、いつでもどこでも見守ることができる。ご自宅の安心・見守りを、手軽に実現できるようになっている」

顔認証で解錠 マスク姿やお面だと?

玄関に設置する最新のドアロックも取材してきました。

スマート家電を手がける会社「SwitchBot」（東京・渋谷区）が開発したのが、玄関のドアに取り付けるスマートロック。顔認証でカギを開けられる「ロックUltra 顔認証セット」（3万4980円）という商品です。

カメラの前に顔を近づけるだけで顔の登録が終了。これだけでロックが解錠できます。



登録が簡単ですぐに使える。確かに便利ですが、防犯対策は大丈夫なのでしょうか?



登録した出水キャスターとまったくの別人であるNスタスタッフでは当然、開きません。

スマートフォンの画像や出水キャスターのお面でも、開きません。



それでは、本人がマスクを着けるとどうなるでしょうか?

SwitchBot 北島祥さん

「マスクを着けた状態だとカギは開かない」



出水麻衣キャスター

「開かないですね」



いろいろ試してみましたが、顔認証の機能はかなり厳重のようで、変顔でも開きませんでした。



唯一開いたのは、帽子をかぶったとき。顔の形状を立体的に判別するため、髪型が変わっても認識するそうです。



スマート家電の進化が、私たちの暮らしを、より快適で安心なものにしてくれそうです。