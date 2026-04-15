秋元康氏プロデュースの女性１１人組アイドルグループ・ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮ（ホワイトスコーピオン）が１５日、都内で８ｔｈデジタルシングル「７秒のレジスタンス」リリースイベントを開催した。

表題曲「７秒のレジスタンス」のほか、この日初披露した収録曲「アイ マイ ライフ」「その世界線を生きている」など全５曲をパフォーマンスした。

メンバーのＣＨＯＣＯは「７秒のレジスタンス」のＭＶについて「ストーリー仕立てで、１１人１役を務めています。メンバーそれぞれの表情に注目してほしいです」と呼びかけた。

最後のＭＣでは、５月３０日に東京・池袋西口公園野外劇場で開催するリリースイベントで３０００人の動員を目指すことを宣言。昨年のリリースイベントでは動員１０００人を目標に掲げて達成したが、ＣＯＣＯは「次は３０００人という大きな壁をスコピスト（ファンの総称）の皆さんと乗り越えたい」と意気込んだ。

９月１１日には神奈川・ＫＴ Ｙｏｋｏｈａｍａで５回目のワンマンライブを開催。センターのＨＡＮＮＡは「決して簡単ではないですが、この目標を達成したい。９月のワンマンライブに来ていただくきっかけにしたい」と力を込めた。