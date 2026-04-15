◆パ・リーグ オリックス３―１西武（１５日・京セラドーム）

西武・佐藤太陽内野手が正二塁手に名乗りをあげた。

「９番・二塁」で今季２度目の先発出場。１点を追う３回先頭で初球を振り抜き中前安打を放つと、３点ビハインドに変わった７回２死でも初球を振り抜き右翼スタンドへプロ１号ソロを放った。

「打った瞬間に完璧な感触だったのでホームランになると思った」と確信の一発は、右翼手が追うことを諦める完璧な打球。「今まで後手に回って打席に入っていた感じはあった。昨日のフリーバッティングから自分から球に入っていくようにしたのがハマった」とアプローチを変え、即結果を残した。

プロ２年目の今季は２軍スタートも、外崎の故障離脱により１１日に１軍に合流。昨季日本ハムで正二塁手を務め、昨オフにＦＡ移籍した石井は不振によりファーム調整中、昨季チーム最多の５９試合に二塁手として先発出場した滝沢も今季は２０打数１安打、打率０割５分と状態が上がっておらず、二塁は空いている状態。「自分の目標はレギュラーを取ること。いいタイミングで（本塁打が）出た。ここからが自分の頑張り時かな」と一気に定位置奪取を狙う。