ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）

予想 -0.4 前回 -0.2



輸入物価指数（3月）

予想 2.2% 前回 1.3%（前月比)

予想 3.9% 前回 1.3%（前年比)



輸出物価指数（3月）

予想 1.7% 前回 1.5%（前月比)

予想 N/A 前回 3.5%（前年比)



バーFRB理事、経済会議出席（質疑応答あり）

ハマック・クリーブランド連銀総裁、CNBC出演



23:00

NAHB住宅市場指数（4月）

予想 N/A 前回 38.0



23:30

米週間石油在庫統計



16日

0:20

チポローネECB理事、国際金融システムプログラム（PIFS）会議出席



0:50

ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）討論会出席



2:00

ブレマンNZ中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席

スペイン中銀総裁、スイス中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席



2:45

ボウマンFRB副議長、国際金融協会（IIF）討論会出席（質疑応答あり）



3:00

米地区連銀経済報告（ベージュブック）

ベイリー英中銀総裁、IMF討論会出席

チポローネECB理事、イベント講演



3:40

ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演



4:30

ラガルドECB総裁、経済会議出席

ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演



05:00

対米証券投資（2月）

予想 N/A 前回 155.0億ドル



シュナーベルECB理事、ハウザー豪中銀副総裁、国際金融協会（IIF）討論会出席



片山財務相、米国訪問（19日まで）

ゲオルギエバIMF専務理事、記者会見

IMF世銀春季会合（ワシントン、～18日）



欧米主要企業決算

ASML、モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ



※予定は変更されることがあります。

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