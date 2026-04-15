21:30
ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）
予想　-0.4　前回　-0.2

輸入物価指数（3月）
予想　2.2%　前回　1.3%（前月比)
予想　3.9%　前回　1.3%（前年比)

輸出物価指数（3月）
予想　1.7%　前回　1.5%（前月比)　
予想　N/A　前回　3.5%（前年比)

バーFRB理事、経済会議出席（質疑応答あり）
ハマック・クリーブランド連銀総裁、CNBC出演

23:00
NAHB住宅市場指数（4月）
予想　N/A　前回　38.0

23:30　
米週間石油在庫統計

16日
0:20　
チポローネECB理事、国際金融システムプログラム（PIFS）会議出席

0:50　
ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）討論会出席

2:00　
ブレマンNZ中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
スペイン中銀総裁、スイス中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席

2:45　
ボウマンFRB副議長、国際金融協会（IIF）討論会出席（質疑応答あり）

3:00　
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
ベイリー英中銀総裁、IMF討論会出席
チポローネECB理事、イベント講演

3:40　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演

4:30　
ラガルドECB総裁、経済会議出席
ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演

05:00
対米証券投資（2月）
予想　N/A　前回　155.0億ドル

シュナーベルECB理事、ハウザー豪中銀副総裁、国際金融協会（IIF）討論会出席

片山財務相、米国訪問（19日まで）
ゲオルギエバIMF専務理事、記者会見
IMF世銀春季会合（ワシントン、～18日）

欧米主要企業決算
ASML、モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ

※予定は変更されることがあります。