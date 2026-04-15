ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）
予想 -0.4 前回 -0.2
輸入物価指数（3月）
予想 2.2% 前回 1.3%（前月比)
予想 3.9% 前回 1.3%（前年比)
輸出物価指数（3月）
予想 1.7% 前回 1.5%（前月比)
予想 N/A 前回 3.5%（前年比)
バーFRB理事、経済会議出席（質疑応答あり）
ハマック・クリーブランド連銀総裁、CNBC出演
23:00
NAHB住宅市場指数（4月）
予想 N/A 前回 38.0
23:30
米週間石油在庫統計
16日
0:20
チポローネECB理事、国際金融システムプログラム（PIFS）会議出席
0:50
ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）討論会出席
2:00
ブレマンNZ中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
スペイン中銀総裁、スイス中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
2:45
ボウマンFRB副議長、国際金融協会（IIF）討論会出席（質疑応答あり）
3:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
ベイリー英中銀総裁、IMF討論会出席
チポローネECB理事、イベント講演
3:40
ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演
4:30
ラガルドECB総裁、経済会議出席
ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演
05:00
対米証券投資（2月）
予想 N/A 前回 155.0億ドル
シュナーベルECB理事、ハウザー豪中銀副総裁、国際金融協会（IIF）討論会出席
片山財務相、米国訪問（19日まで）
ゲオルギエバIMF専務理事、記者会見
IMF世銀春季会合（ワシントン、～18日）
欧米主要企業決算
ASML、モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ
※予定は変更されることがあります。
ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）
予想 -0.4 前回 -0.2
輸入物価指数（3月）
予想 2.2% 前回 1.3%（前月比)
予想 3.9% 前回 1.3%（前年比)
輸出物価指数（3月）
予想 1.7% 前回 1.5%（前月比)
予想 N/A 前回 3.5%（前年比)
バーFRB理事、経済会議出席（質疑応答あり）
ハマック・クリーブランド連銀総裁、CNBC出演
23:00
NAHB住宅市場指数（4月）
予想 N/A 前回 38.0
23:30
米週間石油在庫統計
16日
0:20
チポローネECB理事、国際金融システムプログラム（PIFS）会議出席
0:50
ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）討論会出席
2:00
ブレマンNZ中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
スペイン中銀総裁、スイス中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
2:45
ボウマンFRB副議長、国際金融協会（IIF）討論会出席（質疑応答あり）
3:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
ベイリー英中銀総裁、IMF討論会出席
チポローネECB理事、イベント講演
3:40
ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演
4:30
ラガルドECB総裁、経済会議出席
ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演
05:00
対米証券投資（2月）
予想 N/A 前回 155.0億ドル
シュナーベルECB理事、ハウザー豪中銀副総裁、国際金融協会（IIF）討論会出席
片山財務相、米国訪問（19日まで）
ゲオルギエバIMF専務理事、記者会見
IMF世銀春季会合（ワシントン、～18日）
欧米主要企業決算
ASML、モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ
※予定は変更されることがあります。